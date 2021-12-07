Россия увеличила транзит газа в ЕС через Украину

Среднесуточные объемы транспортировки газа через Украину, в ноябре, выросли до 102 млн. куб. м

80% от общего объема газа получила Словакия / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия в ноябре, по сравнению с октябрем, увеличила транзит газа из России в Евросоюз через Украину на 16% или 414 млн куб. м.

Как сообщил Оператор "ГТС Украины", 80% от общего объема получила Словакия.

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"Транзитные объемы в Словакию увеличились на 14% – до 2,418 млрд куб. м – по сравнению с октябрем 2021 года. <...> Также "Оператор ГТС Украины" транспортировал 334 млн куб. м – на 89% больше по сравнению с октябрем – в Молдавию и 297 млн куб. м газа в Польшу – на 13% меньше. Все транзитные поставки газа из РФ в страны Европы не превысили забронированных годовых мощностей", – говорится в сообщении.

Согласно данным украинского газа поступило:

в Словакию – 24,849 млрд куб. м газа;

в Венгрию – 6,799 млрд куб. м;

в Молдавию – 2,783 млрд куб. м;

в Польшу – 3,524 млрд куб. м;

в Румынию – 0,394 млрд куб. м.

В то же время, среднесуточные объемы транспортировки газа через Украину, в ноябре, выросли до 102 млн. куб. м.

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"В аналогичный период в 2020 году транзит газа составлял 178 млн. куб. м в сутки, в 2019 году – 277 млн куб. м в сутки. То есть мы можем увеличить транзит в 2,5 раза", – заявил глава компании "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

А за 2021 год транзит российского газа в ЕС через Украину составил 38,3 млрд куб. м, среднесуточный объем транспортировки – 114,8 млн куб. м.

Что с газом в Европе

Европейские подземные газовые хранилища заполнены только на 68%, и некоторые эксперты пророчат ЕС череду блэкаутов этой зимой.

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По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, ситуация вовсе не катастрофичная, однако и ЕС, и Украине есть чего опасаться.

Эксперт отмечает, что для нормальной, не слишком холодной зимы газа в ПХГ достаточно, однако если ударят аномальные морозы, то Европе, как и Украине, придется нелегко.

Ранее мы сообщали, что Россия не ведет никаких переговоров относительно продления транзита газа после завершения контракта в 2024 году.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает остановкой транзита нефти и газа из России в Европу, если Польша полностью закроет границы.