"Нафтогаз Трейдинг" продає газ за рекордною ціною – скільки коштує блакитне паливо

Біржові ціни на газ в Україні майже наздогнали європейські та встановили новий рекорд

Ціни на газ в Україні побили рекорд / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія "Нафтогаз Трейдинг" пропонує газ на біржі за рекордною нині ціною – 56 112 гривень за тисячу кубічних метрів.

Про це свідчать результати торгів на Українській енергетичній біржі 20 грудня.

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На грудень ціна на умовах післяоплати становить 56 712 грн, а на січень – 56 892 грн. В інших продавців пропозиції також не дешеві, ціна коливається від 44 400 до 59 500 грн/тис. куб. м.

Рекорд встановив ще один показник: ціна на блакитне паливо на короткостроковому ринку сягнула 49 617,65 грн за тисячу кубометрів. Загалом протягом дня було реалізовано 85 тис. куб. м газу.

Чому ціни ростуть?

Ціни на українських біржах напряму залежать від котирувань на європейських, а вони останнім часом стрімко рвонули вгору.

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Зранку 20 грудня ціни злетіли вище 1900 доларів за тисячу кубометрів. Причиною вважають обвал постачання російського газу через газогін Ямал – Європа до 1,3 млн куб. м на добу.

Однак в Україні газ все одно торгують дешевше, у перерахунку на гривні різниця становить приблизно 7 тис.

На думку економіста Олексія Куща, 2000 доларів – зовсім не межа і ціни можуть злетіти вище протягом зими. Все залежить від того, наскільки холодною буде ця зима.

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Водночас російський монополіст "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, а "Нафтогаз" заявив, що не зможе довго стримувати низькі тарифи на газ.