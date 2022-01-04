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Россию уличили на лжи: сколько на самом деле газа прокачал "Газпром" в Европу

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 января, 10:32
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Поставки газа в Европу находились на максимуме весь 2021 год, но дефицит восполнить не удалось
РФ разоблачили на лжи о газовом кризисе в Европе
РФ разоблачили на лжи о газовом кризисе в Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение всего 2021 года поставки природного газа в Европу были на максимуме с 2015 года. Однако поставки из РФ – упали до минимальных значений.

Об этом свидетельствуют графики Европейской сети операторов газотранспортных систем.

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Европе до сих пор катастрофически не хватает газа, так как из подземных газохранилищ было отобрано большое количество голубого топлива, за прошедшую зиму.

Восполнить дефицит не удалось, даже на максимуме поставок. Свою роль сыграло и бурное восстановление экономики, увеличившее спрос на энергоносители.

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На максимуме газ поставляли, в том числе, Норвегия и Алжир. А вот Россия поставляла в ЕС достаточно мало газа по сравнению с предыдущими годами и другими странами.

О низком снабжении Россией газа на территорию ЕС сообщает и Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

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По его данным, в течение 2021 года транзит газа из России составил 41,7 млрд. куб. м, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд. куб.

При этом транзитная мощность Украины составляет более 140 млрд кубометров, что позволяет прокачивать значительно большие объемы и равна мощности почти двух "Северных потоков-2".

"Поэтому не существует проблем с наличием мощностей для транзита дополнительных объемов газа, а существуют проблема с нежеланием РФ увеличивать поставки газа в ЕС. По сравнению с 2019 годом экспорт из РФ в ЕС по трубопроводному транспорту упал почти на 22%", – написал Макогон в Facebook.

То, что Россия способна прокачивать гораздо больше газа подтверждает и наш эксперт – президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, "Газпром" несет огромные убытки, однако таким образом давит на Европу для скорейшего запуска "Северного потока-2".

Когда будет газ?

29 декабря президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что больше газа у Европы будет тогда, когда будет разрешено запустить газопровод "Северный поток-2".

Ранее представители России уверяли, что страна не имеет отношения к газовому кризису. Путин же заявил, что после запуска трубопровода ситуация с высокими ценами на газ стабилизируется.

Раньше мы рассказывали, что будет с украинской ГТС в случае запуска скандального трубопровода и писали, почему прекращать транзит газа – опасно.

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