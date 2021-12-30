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Газовый шантаж продолжается: Путин назвал условие увеличения поставок газа в Европу

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
30 декабря, 13:06
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Владимир Путин заявил, что РФ может дополнительно прокачивать до 55 млрд кубометров газа в год
Путин назвал условие увеличения поставок газа в ЕС
Путин назвал условие увеличения поставок газа в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу начнутся после того, как газопровод "Северный поток – 2" получит разрешение на работу.

Об этом Путин сказал 29 декабря на совещании по прохождению осенне-зимнего отопительного сезона, передает агентство "ТАСС".

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"Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров в год", – сказал глава Кремля.

По словам Путина, у России есть возможность наращивать экспорт газа. Он также заверил, что запуск "Северного потока – 2" поможет стабилизировать цены на природный газ в Европе.

Ранее Россия отвергала какие-либо обвинения в газовом кризисе и заявляла, что не влияет на биржевые цены на голубое топливо.

"Северный поток – 2" и цены на газ

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Россия умышленно не прокачивает дополнительные объемы газа в Европу, хотя имеет на это возможность.

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Эксперт отмечает, что так Кремль пытается надавить на ЕС, чтобы поскорее запустить "Северный поток – 2".

На самом же деле напрямую запуск этого газопровода не влияет на спотовые цены, так как имеющихся мощностей вполне достаточно и голубое топливо по новому трубопроводу будет поставляться по долгосрочным контрактам.

"Сегодня" также рассказывали, что будет с украинской ГТС в случае запуска "Северного потока – 2" и какие основные вызовы ждут мир в 2022 году.

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