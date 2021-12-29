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Вторую нитку "Северного потока — 2" полностью заполнили

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
29 декабря, 17:16
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Наполнять ее начали еще 17 декабря
Вторая нитка "Северного потока - 2" уже заполнена газом
Вторая нитка "Северного потока - 2" уже заполнена газом / Фото: Коллаж: Сегодня

Вторую нитку российского газопровода "Северный поток – 2" закончили наполнять газом.

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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Он также добавил, что обе нитки газопровода готовы к эксплуатации.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал это событие. Он напомнил, что первая нитка "Северного потока-2" была заполнена в октябре.

Как сообщает компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG, в соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена в объеме приблизительно 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

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Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

Что будет с украинской ГТС

Глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в эфире канала "Украина 24" заявил, что контракт на транзит не менее 40 млрд кубометров газа через украинскую ГТС будет выполняться и в дальнейшем, даже в случае запуска "Северного потока – 2" и будет достаточно полезен для РФ.

По его словам, объемы потребления газа постоянно растут, и без украинской ГТС надежность снабжения будет снижена.

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Так что использование газотранспортной системы Украины требуется РФ как местный источник.

Тем временем глава "Нафтогаза" Юрий Витренко во время брифинга заявил, что собственных запасов газа в украинских ПХГ хватит для того, чтобы обеспечить бытовых и бюджетных потребителей в течение этого отопительного сезона.

Напомним, что Украина и Венгрия подписали соглашение, которое позволит транспортировать ежесуточно до 8 млн куб. м газа в Украину.

Раніше ми розбиралися, чому ціни на газ в Україні різко впали на біржах, а також писали, як "Газпром" впливає на енергетичну кризу в Європі.

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