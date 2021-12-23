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Транзит прекратят? Что будет с украинской ГТС в случае запуска "Северного потока-2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
23 декабря, 12:35
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Украинская "труба" нужна России как местный источник
Почему украинская ГТС влияет на надежность поставок газа в Европу
Почему украинская ГТС влияет на надежность поставок газа в Европу / Фото: Коллаж: Сегодня

Контракт на транзит не менее 40 млрд кубометров газа через украинскую ГТС будет выполняться и в дальнейшем, даже в случае запуска "Северного потока-2" и будет достаточно полезен для РФ.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" выразил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

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По его словам, объемы потребления газа постоянно растут и без украинской ГТС надежность снабжения будет снижена.

Так что использование газотранспортной системы Украины требуется РФ, как местный источник.

По мнению Плачкова, "Северный поток-2" все же пройдет сертификацию и будет запущен рано или поздно. Так эксперт отреагировал на заявление Юрия Витренко о том, что газопровод вообще может быть не запущен.

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Тем временем глава "Нафтогаза" Юрий Витренко во время брифинга заявил, что собственных запасов газа в украинских ПХГ хватит для того, чтобы обеспечить бытовых и бюджетных потребителей в течение этого отопительного сезона.

"Северный поток-2" не собьет цены на газ

В интервью украинскому медиа глава "Нафтогаза" заверил, что даже если газопровод сертифицируют и запустят, это не существуют собьет спотовые цены на газ в Европе.

По словам Витренко, Путин хочет заставить европейцев вернуться к практике долгосрочных контрактов и запустить "Северный поток-2" в обход законодательству.

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"Сегодня" также рассказывали, как российский "Газпром" влияет на энергетический кризис в Европе и что происходит с ценами на голубое топливо.

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