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Другу нитку "Північного потоку — 2" повністю заповнили

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
29 грудня, 17:16
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Наповнювати її почали ще 17 грудня
Друга нитка "Північного потоку - 2" вже заповнена газом
Друга нитка "Північного потоку - 2" вже заповнена газом / Фото: Колаж: Сьогодні

Другу нитку російського газопроводу "Північний потік – 2" закінчили наповнювати газом.

Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.

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Він також додав, що обидві нитки газопроводу готові до експлуатації.

Раніше президент РФ Володимир Путін анонсував цю подію. Він нагадав, що перша нитка "Північного потоку-2" була заповнена в жовтні.

Як повідомляє компанія-оператор трубопроводу Nord Stream 2 AG, відповідно до плану та проектних вимог, нитка наповнена в обʼємі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

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Цього тиску достатньо, щоб надалі розпочати транспортування газу.

Що буде з українською ГТС

Глава Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що контракт на транзит не менше 40 млрд кубометрів газу через українську ГТС виконуватиметься і надалі, навіть у разі запуску "Північного потоку — 2" і буде корисним для РФ.

За його словами, обсяги споживання газу постійно зростають, і без української ГТС надійність постачання буде знижено.

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Отже, використання газотранспортної системи України потрібне РФ як місцеве джерело.

Тим часом голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час брифінгу заявив, що власних запасів газу в українських ПСГ вистачить для того, щоб забезпечити побутових та бюджетних споживачів упродовж цього опалювального сезону.

Нагадаємо, що Україна і Угорщина підписали угоду, яка дозволить транспортувати щодоби до 8 млн куб.м газу в Україну.

Раніше ми розбиралися, чому ціни на газ в Україні різко впали на біржах, а також писали, як "Газпром" впливає на енергетичний кризу в Європі.

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