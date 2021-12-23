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Транзит припинять? Що буде з українською ГТС у разі запуску "Північного потоку-2

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
23 грудня, 12:35
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Українська "труба" потрібна Росії, як місцеве джерело
Чому українська ГТС впливає на надійність поставок газу до Європи
Чому українська ГТС впливає на надійність поставок газу до Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Контракт на транзит щонайменше 40 млрд кубометрів газу через українську ГТС буде виконуватись і надалі, навіть у разі запуску "Північного потоку-2" та буде досить корисний для РФ.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

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За його словами, обсяги споживання газу постійно ростуть і без української ГТС надійність постачання буде знижена.

Тож використання газотранспортної системи України потрібне РФ, як місцеве джерело.

На думку Плачкова, "Північний потік-2" все ж таки пройде сертифікацію та буде запущений, рано чи пізно. Так експерт відреагував на заяву Юрія Вітренко про те, що газогін взагалі може бути не запущений.

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Тим часом голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час брифінгу заявив, що власних запасів газу в українських ПСГ вистачить для того, щоб забезпечити побутових та бюджетних споживачів протягом цього опалювального сезону.

"Північний потік-2" не зіб’є ціни на газ

У інтерв’ю українському медіа голова "Нафтогазу" запевнив, що навіть якщо газогін сертифікують та запустять, це не зіб’є надвисокі спотові ціни на газ у Європі.

За словами Вітренко, Путін хоче змусити європейців повернутись до практики довготривалих контрактів і запустити "Північний потік-2" в обхід законодавству.

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"Сьогодні" також розповідали, як російський "Газпром" впливає на енергетичну кризу в Європі та що відбувається з цінами на блакитне паливо.

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