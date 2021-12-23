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Припиняти транзит – небезпечно! Вітренко про важливість прокачування російського газу через Україну

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
23 грудня, 10:10
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"Північний потік – 2" не допоможе миттєво збити ціни на природний газ у Європі
У "Нафтогазі" заявили про важливість транзиту газу для нацбезпеки
У "Нафтогазі" заявили про важливість транзиту газу для нацбезпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що транзит газу через територію України - це насамперед не питання грошей, а питання національної безпеки.

Про це Вітренко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За його словами, можливість переговорів про продовження транзитного контракту залежить від російського "Газпрому", а українська сторона готова до цього, але не тому, що хоче співпрацювати з РФ.

Вітренко вважає, що транзит газу – це стримуючий фактор, який не допускає повномасштабної війни, і Україна просто не може відмовитися від продовження контракту.

Також глава "Нафтогазу" вважає, що запуск "Північного потоку – 2" не допоможе знизити ціни на газ у Європі.

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Вітренко заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче не лише запустити газопровід в обхід європейських правил, а й змусити Європу повернутись до практики довгострокових контрактів.

"Це потрібно йому з політичних міркувань насамперед, тому що це дає йому можливість політичних домовленостей та використання газу як політичної зброї. Тоді як продажі на хабах, на спотовому ринку дають набагато менше можливостей для цього", – сказав глава компанії.

Що відбувається з цінами на газ?

21 грудня спотові ціни на блакитне паливо побили всі рекорди та піднялися до 2200 доларів за тисячу кубометрів.

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Котирування все ще продовжують триматися на захмарному рівні, а "Газпром" третій день поспіль ігнорує потужності газопроводу Ямал – Європа, через що газ рухається у зворотному напрямку.

Погіршує ситуацію похолодання, яке змушує використовувати більшу кількість газу, та падіння рівня вітрогенерації.

"Сьогодні" разом з експертом розбиралися, яким чином "Газпром" впливає на біржові ціни на газ, і писали, що "Нафтогаз" подав скаргу до Єврокомісії .

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