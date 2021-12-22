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"Нафтогаз" поскаржився на "Газпром" до Єврокомісії – у чому звинувачують компанію

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
22 грудня, 13:59
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"Газпром" обмежує можливості інших компаній постачати газ на європейський ринок та конкурувати
"Нафтогаз" поскаржився на "Газпром" до Єврокомісії
"Нафтогаз" поскаржився на "Газпром" до Єврокомісії / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія "Нафтогаз" звернулася до Єврокомісії зі скаргою на російський "Газпром", звинувативши його у зловживанні домінуючим становищем на ринку.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

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Українська компанія подала клопотання Генеральному директорату з конкуренції та вимагала вжити негайних заходів щодо нормалізації ситуації.

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на попит, що зростає, і обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом", – заявив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

На думку Вітренка, така поведінка "Газпрому" і стала причиною потужної енергетичної кризи в Європі. Дії компанії він назвав антиконкурентними та попросив Єврокомісію зобов'язати "Газпром" виставити на онлайн-торги значні обсяги газу для його транспортування на українсько-російському кордоні чи кордоні з ЄС із Україною.

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Що відбувається з цінами на газ?

21 грудня ціна блакитного палива злетіла до рекордних 2200 доларів за тисячу кубометрів і 22 числа продовжила триматися на рівні понад 2 тисячі.

Також два дні поспіль "Газпром" продовжує ігнорувати додаткові потужності газопроводу Ямал – Європа та газ йде у зворотний бік, тобто із заходу на схід.

На думку економіста Олексія Куща, це далеко не граничні ціни на блакитне паливо і вони можуть зростати до кінця опалювального сезону.

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"Сьогодні" разом з експертом розбиралися, як на ситуацію впливає "Газпром" і до чого готується українська влада.

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