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"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию – в чем обвиняют компанию

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 13:59
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"Газпром" ограничивает возможности других компаний поставлять газ на европейский рынок и конкурировать
"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию
"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания "Нафтогаз" обратилась в Еврокомиссию с жалобой на российский "Газпром", обвинив его в злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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Украинская компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции и потребовала принять немедленные меры по нормализации ситуации.

""Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", – заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

По мнению Витренка, такое поведение "Газпрома" и стало причиной мощного энергетического кризиса в Европе. Действия компании он назвал антиконкурентными и попросил Еврокомиссию обязать "Газпром" выставить на онлайн-торги значительные объемы газа для его транспортировки на украино-российской границе или границе с ЕС с Украиной.

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Что происходит с ценами на газ?

21 декабря цена голубого топлива взлетела до рекордных 2200 долларов за тысячу кубометров и 22 числа продолжила держатся на уровне выше 2 тысяч.

Также два дня подряд "Газпром" продолжает игнорировать дополнительные мощности газопровода "Ямал-Европа" и газ идет в обратную сторону, то есть с запада на восток.

По мнению экономиста Алексея Куща, это далеко не предельные цены на голубое топливо и они могут расти до конца отопительного сезона.

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"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, как на ситуацию влияет "Газпром" и к чему готовится украинская власть.

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