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Подписали в обход "Газпрома": Украина и Венгрия заключили газовое соглашение

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
23 декабря, 13:42
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Украина и Венгрия подписали соглашение, которое позволит транспортировать ежесуточно до 8 млн куб. м газа в Украину
Украина договорилась о поставках газа из Венгрии
Украина договорилась о поставках газа из Венгрии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский и венгерский операторы ГТС заключили новое соглашение, предусматривающее введение с 1 января 2022-го года гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в Украину.

Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

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Отмечается, что объем мощности для импорта был увеличен до 35 млн кубометров. По словам Макогона, новый контракт позволит транспортировать ежесуточно до 8 млн куб. м газа.

Глава "Оператора ГТС" подчеркнул, что главное в этом соглашении – это диверсификация источников поставки и доступ к газу из LNG-терминала на острове Крк в Хорватии.

Экономист и политолог Андрей Новак, в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что это соглашение "в обход" российского "Газпрома".

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"Я уверен, что Венгрия в этом направлении работает исключительно в коммерческих, экономических целях. Они сыграли с Россией в приятную для нее игру, но зарабатывать все равно хочется по многим направлениям", – заявил Новак.

Соглашение в обход Украины

В конце сентября 2021 года Венгрия внезапно подписала контракт с "Газпромом", предусматривающий полный отказ от транзита газа через Украину

С октября голубое топливо в страну поставляют по трубопроводу "Турецкий поток", проходящий через Сербию и Австрию.

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Соглашение с Россией рассчитано на 15 лет, и в Украине такое решение восприняли очень остро и назвали политическим.

"Сегодня" также писали, что РФ может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой, и рассказывали, что будет с украинской ГТС при запуске "Северного потока – 2".

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