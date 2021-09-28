Все сыграло свою роль. Почему Венгрия выбрала "Газпром" и сколько потеряет Украина

Почему реакция украинского МИД неправильная и что будет дальше с нашим транзитом – рассказывают эксперты

Подписание соглашения Венгрии и "Газпрома" - что это значит для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия поразила украинское общество не меньше, чем окончание строительства скандального "Северного потока-2". Страна подписала новый контракт с российским "Газпромом", которым полностью отказалась от транзита газа через территорию Украины.

Голубое топливо будет попадать в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" через территорию Сербии и Австрии.

Реклама

Контракт рассчитан на 15 лет, а действие предыдущего истекает в конце 2021 года. Такое решение вызвало бурю негатива и возмущения со стороны украинской власти.

В Министерстве иностранных дел заявили, что это решение является чисто политическим и направлено Кремлем для того, чтобы навредить национальным интересам Украины и ее отношениям с Венгрией.

Политика или коммерция?

Впрочем, эксперты разделились на два лагеря. Некоторые считают, что это действительно целенаправленная политика Кремля, а кто-то признает – да, это плохо, но относительно транзита газа для собственных нужд каждая страна имеет право решать лично и об этом необходимо было догадываться раньше.

Реклама

Политолог Олег Саакян рассказал "Сегодня", что считает реакцию украинского МИД слишком резкой, тем более учитывая то, что это было понятно и раньше.

"Это – те реалии в которых мы уже оказались, и совершенно понятно, что Россия будет так делать и это было понятно еще заранее. Возмущаться нет никакого смысла, потому что это абсолютно суверенное право каждой страны, подписывать такие контракты – которые она хочет. "

По словам Саакяна, роль здесь играет геополитика, геоэкономика и геобезопасность. По мнению политолога, Венгрии были предложены лучшее, более выгодные условия транзита, но Россия безусловно стимулировала к подписанию именно такой сделки.

"Понятно, что новый контракт" Газпрома "подписывался уже в новом контексте и РФ, в том числе использовала данный контракт для того, что перевести транзит газа с территории Украины, что является более коротким путем, в обход нее", – говорит эксперт.

Он также отмечает, что в данный момент нужно работать над подписанием новых договоров с западными партнерами, чтобы минимизировать действия РФ.

"Украина могла выразить свое беспокойство, печаль по поводу подписании контракта, но подчеркнуть то, что Венгрия в праве сама выбирать. В таком случае, градус реакции МИД выглядел бы более цивилизованно и всем было бы понятно, что имеет в виду Украину.

Поскольку мы не можем изменить ситуацию, то не нужно махать кулаками после драки. "

Реклама

Политолог Тарас Семенюк прокомментировал эту ситуацию в эфире телеканала "Украина 24" и назвал ее показательной.

По словам политолога, после запуска "Северного потока-2", таких контрактов станет еще больше.

"Чем больше мы будем слушать обещания глав других стран, тем быстрее мы будем становиться беднее. Я думаю, не стоит слушать, что нам обещают, а просто делать свою работу. Существуют ситуация с Венгрией, так как Будапешт и Москва давно сотрудничают, и таких последствий этой коммуникации по газу следовало ожидать, – сказал эксперт.

По словам Семенюка, данный контракт с Москвой не несет в себе каких-то "страшных цифр", которые могли бы существенно подорвать экономику, но является определенным символом.

Сопредседатель Фонда энергетических исследований Дмитрий Марунич в комментарии "Сегодня" сказал, что считает это взаимовыгодным решением и Венгрия, по его мнению, приняла его без российского давления.

"Вряд ли Венгрия принимала его под давлением РФ – это во-первых, а во-вторых – Третий энергопакет ЕС предусматривает диверсификацию источников поставок, – сказал эксперт в комментарии" Сегодня".

Вспомнил Марунич и о сложных отношениях Украины с Венгрией, которая блокирует вопрос вхождения Украины в НАТО.

"Все сыграло свою роль, но я не думаю, что это прежде всего политическое решение. Я считаю, что оно в первую очередь имеет коммерческое основание и это выгодный контракт, который соответствует законодательству ЕС."

По расчетам сопредседателя Фонда энергетических исследований, Украина потеряет около 10% объемов транзита, что при нынешних ценах составляет около 150 млн. долл.

"150 млн долл. – это не так космические деньги, но дальше будет хуже – это только начало. Постепенно завершат свое действие и другие контракты, тогда объемы транзита существенно упадут ", – говорит Марунич.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в эфире "Украина 24" отметил, что Украина давно потеряла те объемы транспортировки, которые имела прежде.

"Украину обошли с юга, "Северный поток-2" еще не запущен, но минус 25 млрд кубометров транзита уже существуют. Потому что такая "неожиданность" – и "Турецкий поток", и "Голубой поток", и Балканский поток ", и TAP-TANAP, а мы почему-то все рассказываем о" Северный поток-2 ". А нас же давно обошли и Турция, и Азербайджан ", – рассказал Рябцев.

По его мнению, Украина должна была думать о контрактах с другими европейскими компаниями, а не держаться за "Газпром".

Эксперт подчеркнул, что Украина не имеет никакого другого контракта, кроме договоренностей с "Газпромом".

Читайте также: