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Підписали в обхід "Газпрому": Україна і Угорщина уклали газову угоду

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
23 грудня, 13:42
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Україна та Угорщина підписали угоду, яка дозволить транспортувати щодобово до 8 млн куб. м газу в Україну
Україна домовилась про постачання газу з Угорщини
Україна домовилась про постачання газу з Угорщини / Фото: Колаж: Сьогодні

Український та угорський оператори ГТС уклали нову угоду, яка передбачає запровадження з 1 січня 2022-го гарантованих потужностей для транспортування газу з Угорщини до України.

Про це повідомив глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

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Зазначається, що загальний обсяг потужності для імпорту було збільшено до 35 млн кубометрів. За словами Макогона, новий контракт дасть змогу транспортувати щодобово до 8 млн куб. м газу.

Глава "Оператора ГТС" наголосив, що головне у цій угоді – це диверсифікація джерел постачання і доступ до газу з LNG-терміналу на острові Крк у Хорватії.

Економіст та політолог Андрій Новак, в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав, що це угода "в обхід" російського "Газпрому".

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"Я впевнений, що Угорщина у цьому напрямку працює виключно з комерційною, економічною метою. Вони зіграли з Росією в приємну для неї гру, але заробляти все одно хочеться в багатьох напрямках", – заявив Новак.

Угода в обхід України

Наприкінці вересня 2021 року Угорщина раптово підписала контракт із "Газпромом", який передбачає повну відмову від транзиту газу через Україну.

З жовтня блакитне паливо до країни постачають трубопроводом "Турецький потік", що проходить через Сербію та Австрію.

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Угода з Росією розрахована на 15 років, і в Україні таке рішення сприйняли дуже гостро та назвали політичним.

"Сьогодні" також писали, що РФ може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими, та розповідали, що буде з українською ГТС у разі запуску "Північного потоку – 2".

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