Ціна на газ в Україні різко впала — що відбувається на біржі

Біржова ціна на газ в Україні різко пішла вниз після рекорду. Загалом, стартові ціни на ресурси мали різноспрямовану динаміку.
Про це інформує Telegram-канал журналіста Миколи Топалова.
Основна причина — вагання на європейському ринку.
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Що відбувалося на біржі?
За даними "Української енергетичної біржі", у п’ятницю, 25 грудня, середня стартова ціна ресурсу була нижчою за показник понеділка на 10,60%.
Свого піку ціна на газ з ГТС з постачанням у грудні досягла з показником 71,781 тис грн за тис кубометрів.
Загалом, максимальну вартість газу зафіксували за ресурсом з постачання у лютому. Показник цей сягав 72,3 тис грн за тис кубів.
Результати минулого тижня свідчать, що п’ять компаній змогли реалізувати на біржі всього 22,7 млн кубів ресурсу грудня та січня.
Що з тарифами на транспортування газу?
Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем.
Найвищі тарифи на послуги з розподілу газу встановили на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць для споживачів ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", ПАТ "Лубнигаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз".
А найнижчі тарифи були встановлені для АТ "Київгаз" – 0,32, АТ "Харківміськгаз" – 0,43, ПрАТ "Кременчукгаз" – 0,46, АТ "Криворіжгаз" – 0,53, АТ "Черкасигаз" – 0,57 грн/куб. м.
Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що нацкомісія виходила з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів.
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