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Ціна на газ в Україні різко впала — що відбувається на біржі

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
29 грудня, 13:11
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Здебільшого підвищення цін пов’язують з ваганнями європейського ринку
Після встановленого рекорду ціни на газ в Україні різко впали
Після встановленого рекорду ціни на газ в Україні різко впали / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Біржова ціна на газ в Україні різко пішла вниз після рекорду. Загалом, стартові ціни на ресурси мали різноспрямовану динаміку.

Про це інформує Telegram-канал журналіста Миколи Топалова.

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Основна причина — вагання на європейському ринку.

Що відбувалося на біржі?

За даними "Української енергетичної біржі", у п’ятницю, 25 грудня, середня стартова ціна ресурсу була нижчою за показник понеділка на 10,60%.

Свого піку ціна на газ з ГТС з постачанням у грудні досягла з показником 71,781 тис грн за тис кубометрів.

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Загалом, максимальну вартість газу зафіксували за ресурсом з постачання у лютому. Показник цей сягав 72,3 тис грн за тис кубів.

Результати минулого тижня свідчать, що п’ять компаній змогли реалізувати на біржі всього 22,7 млн кубів ресурсу грудня та січня.

Що з тарифами на транспортування газу?

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем.

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Найвищі тарифи на послуги з розподілу газу встановили на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць для споживачів ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", ПАТ "Лубнигаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз".

А найнижчі тарифи були встановлені для АТ "Київгаз" – 0,32, АТ "Харківміськгаз" – 0,43, ПрАТ "Кременчукгаз" – 0,46, АТ "Криворіжгаз" – 0,53, АТ "Черкасигаз" – 0,57 грн/куб. м.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що нацкомісія виходила з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів.

Раніше ми писали, які ще комунальні послуги подорожчають в Україні.

Ми також розповідали, чому вітер став причиною рекордної ціни на газ у Європі.

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