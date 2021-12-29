Цена на газ в Украине резко упала — что происходит на бирже

Биржевая цена на газ в Украине резко пошла вниз после рекорда. В общем, стартовые цены на ресурсы имели разнонаправленную динамику.
Об этом информируют в Telegram-канале журналиста Николая Топалова.
Основная причина — колебания на европейском рынке.
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Что происходило на бирже?
За данными "Украинской энергетической бирже", в пятницу, 25 декабря, средняя стартовая цена ресурса была ниже показателя понедельника на 10,60%.
Своего пика цена на газ с ГТС с поставкой в декабре достигла с показателем 71,781 тыс грн за тыс кубометров.
Максимальную стоимость газа зафиксировали по ресурсу с поставкой в феврале. Данный показатель достигал 72,3 тыс. грн за тыс кубов.
В общин, результаты прошлой недели свидетельствуют, что пять компаний смогли реализовать на бирже всего 22,7 млн. кубов ресурса декабря и января.
Что с тарифами в Украине?
Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.
Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", ПАО "Лубнигаз", АО "Николаевгаз", АО "Тысменицагаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз".
Самые низкие тарифы были установлены для АО "Киевгаз" — 0,32, АО "Харьковгоргаз" — 0,43, ЧАО "Кременчуггаз" — 0,46, АО "Криворожгаз" — 0,53, АО "Черкассыгаз" — 0,57 грн/куб. м.
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что Нацкомиссия исходила из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов.
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