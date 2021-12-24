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Будем больше платить? В Украине установили новые тарифы на доставку газа

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
24 декабря, 06:30
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Нацкомиссия исходила из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов
Самые высокие тарифы установили на уровне 1,99 грн/куб. м
Самые высокие тарифы установили на уровне 1,99 грн/куб. м / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, фактически тарифы на распределение газа остались на нынешнем уровне.

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Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарппатгаз", ПАО "Лубныгаз", АО "Николаевгаз", АО "Тисменицагаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз".

Самые низкие тарифы были установлены для АО "Киевгаз" – 0,32, АО "Харьковгоргаз" – 0,43, ЧАО "Кременчуггаз" – 0,46, АО "Криворожгаз" – 0,53, АО "Черкассыгаз" – 0,57 грн /куб. м.

/ Фото: скриншот

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/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что нацкомиссия исходила из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов.

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"Однако получилось даже меньше, и преимущественно благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит", – подчеркнул Тарасюк.

В Украине подорожает коммуналка

В начале 2022 года в Украине могут подорожать коммунальные услуги, в том числе отопление. В скором времени тарифы могут возрасти на 6%. Поскольку цены на отопление и газ взаимосвязаны, а стоимость газа на мировом рынке бьет рекорды.

В то же время эксперты считают, что тарифы на отопление в 2022 году увеличатся на 16%. По их прогнозам, тарифы могут возрасти в 2023-2024 годах:

  • в 2023 году украинцы будут платить на 10% больше;
  • в 2024 году коммуналка вырастет еще на 7,5%.

Напомним, что украинцы могут за несколько минут и не выходя из дома оплатить платежки за коммуналку, для этого необходимо зайти на сайт ПриватБанка или в приложение Приват24.

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