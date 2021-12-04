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Как в Приват24 оплатить коммуналку онлайн: пошаговая инструкция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
4 декабря, 08:00
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Если один раз ввести данные, то приложение создаст шаблон и в следующий раз оплата станет намного проще
В банке предлагают оплату любых коммунальных услуг
В банке предлагают оплату любых коммунальных услуг / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы могут за несколько минут и не выходя из дома оплатить платежки за коммуналку, для этого необходимо зайти на сайт ПриватБанка или в приложение Приват24.

"Сегодня" рассказывает как оплатить платежки.

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В банке предлагают оплату любых коммунальных услуг: газ, тепло, вода, электроэнергия, интернет, домофон и другие. Больше того, если один раз ввести данные, то приложение создаст шаблон и в следующий раз оплата станет еще проще.

Чтобы оплатить услуги необходимо:

Войти в личный кабинет Приват24 и перейти во вкладку "Мои платежи".

/ Фото: скриншот

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Ввести название организации-поставщика услуг или её ЕГРПОУ и выбрать организацию из перечня.

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Далее необходимо ввести номер лицевого счета, после этого появится список услуг.

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Потом нужно выбрать нужную услугу и указать сумму платежа.

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Затем следует нажать "Добавить платеж в корзину". Дальше необходимо выбрать карту для оплаты и сумма отобразиться на экране (система автоматически рассчитает комиссию).

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Последним действием будет нажатие кнопки "Подтвердить".

/ Фото: скриншот

Отметим, что оплатить коммуналку можно и картой другого банка. Тогда на этапе выбора карты, необходимо указать данные другой.

Что с тарифами для украинцев?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что тариф на тепло на 80% состоит из стоимости газа и лишь на 20% из технического состояния всех механизмов. Более того, поставщики, понимая, что многие сети находятся не в лучшем состоянии, закладывают деньги на ремонт.

Также Попенко пояснил, что выросла и средняя зарплата украинцев, которая также влияет на стоимость двух услуг: водоснабжение и водоотвод. Эти две составляющие, по мнению эксперта, возрастут уже в начале 2022 года.

Ранее мы сообщали, что несмотря на снижение тарифов на электроэнергию для украинцев, которые в месяц потребляют до 250 кВт*ч, в этом отопительном сезоне около 600 тыс. придется платить вдвое больше за электроотопление.

Напомним, что в ближайшие три года в Украине пройдет реформа ЖКХ, которая будет стоить стране 300 миллиардов гривен. Речь идет о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий из-за возможного прекращения транзита газа из России.

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