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Більше платитимемо? В Україні встановили нові тарифи на доставку газу

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
24 грудня, 06:30
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Нацкомісія виходила з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів
Найвищі тарифи встановили на рівні 1,99 грн/куб. м
Найвищі тарифи встановили на рівні 1,99 грн/куб. м / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна коміся, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем.

Як повідомляє пресслужба НКРЕКП, фактично тарифи на розподіл газу залишилися на нинішньому рівні.

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Найвищі тарифи на послуги з розподілу газу встановили на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць для споживачів ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Закарппатгаз", ПАТ "Лубнигаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз".

А найнижчі тарифи були встановлені для АТ "Київгаз" – 0,32, АТ "Харківміськгаз" – 0,43, ПрАТ "Кременчукгаз" – 0,46, АТ "Криворіжгаз" – 0,53, АТ "Черкасигаз" – 0,57 грн/куб. м.

/ Фото: скріншот

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/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що нацкомісія виходила з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів.

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"Однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів відбувається", - наголосив Тарасюк.

В Україні подорожчає комуналка

На початку 2022 року в Україні можуть подорожчати комунальні послуги, зокрема, опалення. Незабаром тарифи можуть зрости на 6%. Оскільки ціни на опалення та газ взаємопов'язані, а вартість газу на світовому ринку б'є рекорди.

Водночас експерти вважають, що тарифи на опалення 2022 року збільшаться на 16%. За їхніми прогнозами, тарифи можуть зрости ще у 2023-2024 роках:

  • 2023 року українці платитимуть на 10% більше;
  • 2024 року комуналка зросте ще на 7,5%.

Нагадаємо, що українці можуть за кілька хвилин і не виходячи із дому сплатити платіжки за комуналку, для цього необхідно зайти на сайт ПриватБанку або в додаток Приват24.

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