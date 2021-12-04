Як у Приват24 сплатити комуналку онлайн: покрокова інструкція

Українці можуть за кілька хвилин і не виходячи із дому сплатити платіжки за комуналку, для цього необхідно зайти на сайт ПриватБанку або додаток Приват24.
"Сьогодні" розповідає як сплатити платіжки.
У банку пропонують оплату будь-яких комунальних послуг: газ, тепло, вода, електроенергія, інтернет, домофон та інші. Більше того, якщо один раз ввести дані, програма створить шаблон і наступного разу оплата стане ще простішою.
Далі по темі
Щоб оплатити послуги, необхідно:
Увійти до особистого кабінету Приват24 та перейти у вкладку "Мої платежі".
Ввести назву організації-постачальника послуг або її ЄДРПОУ та вибрати організацію з переліку.
Далі необхідно ввести номер особового рахунку, тоді з'явиться список послуг.
Потім потрібно вибрати потрібну послугу та вказати суму платежу.
Далі натиснути "Додати платіж до кошика" та вибрати карту для оплати і сума відобразитися на екрані (система автоматично розрахує комісію).
Останньою дією буде натискання кнопки "Підтвердити".
Зазначимо, що сплатити комуналку можна і карткою іншого банку. Тоді на етапі вибору картки необхідно вказати дані іншої.
Що з тарифами для українців?
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що тариф на тепло на 80% складається з вартості газу і лише на 20% із технічного стану всіх механізмів. Більше того, постачальники, розуміючи, що багато мереж перебувають не в кращому стані, закладають гроші на ремонт.
Також Попенко пояснив, що виросла і середня зарплата українців, яка також впливає на вартість двох послуг: водопостачання та водовідведення . Ці дві складові, на думку експерта, зростуть уже на початку 2022 року.
Раніше ми повідомляли, що незважаючи на зниження тарифів на електроенергію для українців, які за місяць споживають до 250 кВт*год, цього опалювального сезону близько 600 тис. доведеться платити вдвічі більше за електроопалення.
Нагадаємо, що у найближчі три роки в Україні пройде реформа ЖКГ, яка коштуватиме країні 300 мільярдів гривень. Йдеться про термомодернізацію житлового фонду та громадських будівель через можливе припинення транзиту газу з Росії.