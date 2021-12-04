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Як у Приват24 сплатити комуналку онлайн: покрокова інструкція

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
4 грудня, 08:00
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Якщо один раз ввести дані, програма створить шаблон і наступного разу оплата стане набагато простішою
В банке предлагают оплату любых коммунальных услуг
В банке предлагают оплату любых коммунальных услуг / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці можуть за кілька хвилин і не виходячи із дому сплатити платіжки за комуналку, для цього необхідно зайти на сайт ПриватБанку або додаток Приват24.

"Сьогодні" розповідає як сплатити платіжки.

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У банку пропонують оплату будь-яких комунальних послуг: газ, тепло, вода, електроенергія, інтернет, домофон та інші. Більше того, якщо один раз ввести дані, програма створить шаблон і наступного разу оплата стане ще простішою.

Щоб оплатити послуги, необхідно:

Увійти до особистого кабінету Приват24 та перейти у вкладку "Мої платежі".

/ Фото: скріншот

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Ввести назву організації-постачальника послуг або її ЄДРПОУ та вибрати організацію з переліку.

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Далі необхідно ввести номер особового рахунку, тоді з'явиться список послуг.

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/ Фото: скріншот

Потім потрібно вибрати потрібну послугу та вказати суму платежу.

/ Фото: скріншот

Далі натиснути "Додати платіж до кошика" та вибрати карту для оплати і сума відобразитися на екрані (система автоматично розрахує комісію).

/ Фото: скріншот

Останньою дією буде натискання кнопки "Підтвердити".

/ Фото: скріншот

Зазначимо, що сплатити комуналку можна і карткою іншого банку. Тоді на етапі вибору картки необхідно вказати дані іншої.

Що з тарифами для українців?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що тариф на тепло на 80% складається з вартості газу і лише на 20% із технічного стану всіх механізмів. Більше того, постачальники, розуміючи, що багато мереж перебувають не в кращому стані, закладають гроші на ремонт.

Також Попенко пояснив, що виросла і середня зарплата українців, яка також впливає на вартість двох послуг: водопостачання та водовідведення . Ці дві складові, на думку експерта, зростуть уже на початку 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що незважаючи на зниження тарифів на електроенергію для українців, які за місяць споживають до 250 кВт*год, цього опалювального сезону близько 600 тис. доведеться платити вдвічі більше за електроопалення.

Нагадаємо, що у найближчі три роки в Україні пройде реформа ЖКГ, яка коштуватиме країні 300 мільярдів гривень. Йдеться про термомодернізацію житлового фонду та громадських будівель через можливе припинення транзиту газу з Росії.

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