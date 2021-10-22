Українців позбавили допомоги на оплату комуналки – платіжки зростуть вдвічі

Незважаючи на зниження тарифів на електроенергію для українців, які в місяць споживають до 250 кВт·год, у цьому опалювальному сезоні близько 600 тис. доведеться платити вдвічі більше за електроопалення.
Про це повідомили у Мінсоцполітики, передає "Телеграф".
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Зокрема це торкнеться:
- мешканців квартир та будинків, обладнаних електрообігрівальними установками
- мешканців, чиє житло не газифіковано та не оснащено центральним опаленням;
- багатодітних та прийомних сімей, або дитячих будинків сімейного типу.
Такі категорії з'явились серед одержувачів компенсації від держави після скасування в кінці 2020 року пільгового тарифу 90 копійок за 1 кВт·год для тих домогосподарств, які споживали менш як 100 кіловат на місяць. Їм у минулому опалювальному сезоні виділяли субсидії. На них виділили 1,4 млрд грн з бюджету.
З лютого по травень 2021 року за компенсацією звернулися 571,6 тисячі українців, які користувалися електрообігрівом житла, і отримали 943,7 мільйона гривень. Решта – 400 млн грн повернули до держбюджету.
Проте, у нинішньому опалювальному сезоні не передбачено надання компенсації для цих категорій. Тому українцям доведеться платити за фіксованим тарифом.
Раніше ми повідомляли, що Україна продовжила на місяць заборону імпортувати електроенергію з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Попередня заборона діяла до 1 жовтня 2021 року.
Нагадаємо, що в Україні може з'явиться система Feed-in-Premium – контрактів на різницю для виробників електроенергії з альтернативних джерел енергії замість фіксованих платежів за "зеленим" тарифом – Feed-in-Tariff. Це стосується і чинних договорів купівлі-продажу, і майбутніх переможців аукціонів.