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Українців позбавили допомоги на оплату комуналки – платіжки зростуть вдвічі

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
22 жовтня, 11:07
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Подорожчання торкнеться тих, хто використовує електроенергію для обігріву житла
Українцям доведеться більше платити за електроенергію
Українцям доведеться більше платити за електроенергію / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на зниження тарифів на електроенергію для українців, які в місяць споживають до 250 кВт·год, у цьому опалювальному сезоні близько 600 тис. доведеться платити вдвічі більше за електроопалення.

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Про це повідомили у Мінсоцполітики, передає "Телеграф".

Зокрема це торкнеться:

  • мешканців квартир та будинків, обладнаних електрообігрівальними установками
  • мешканців, чиє житло не газифіковано та не оснащено центральним опаленням;
  • багатодітних та прийомних сімей, або дитячих будинків сімейного типу.

Такі категорії з'явились серед одержувачів компенсації від держави після скасування в кінці 2020 року пільгового тарифу 90 копійок за 1 кВт·год для тих домогосподарств, які споживали менш як 100 кіловат на місяць. Їм у минулому опалювальному сезоні виділяли субсидії. На них виділили 1,4 млрд грн з бюджету.

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/ Фото: Телеграф

/ Фото: Телеграф

З лютого по травень 2021 року за компенсацією звернулися 571,6 тисячі українців, які користувалися електрообігрівом житла, і отримали 943,7 мільйона гривень. Решта – 400 млн грн повернули до держбюджету.

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Проте, у нинішньому опалювальному сезоні не передбачено надання компенсації для цих категорій. Тому українцям доведеться платити за фіксованим тарифом.

Раніше ми повідомляли, що Україна продовжила на місяць заборону імпортувати електроенергію з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Попередня заборона діяла до 1 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, що в Україні може з'явиться система Feed-in-Premium – контрактів на різницю для виробників електроенергії з альтернативних джерел енергії замість фіксованих платежів за "зеленим" тарифом – Feed-in-Tariff. Це стосується і чинних договорів купівлі-продажу, і майбутніх переможців аукціонів.

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