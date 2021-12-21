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Для українців подорожчає комуналка: коли чекати на підвищення тарифів

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 06:00
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Експерти вважають, що тарифи на опалення у 2022 році збільшаться на 16%
Тарифи на опалення у 2022 році збільшаться на 16%
Тарифи на опалення у 2022 році збільшаться на 16% / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку 2022 року в Україні можуть подорожчати комунальні послуги, зокрема опалення. Це може статися через підвищення прожиткового мінімуму.

У Міненерго прогнозують подорожчання комуналки – тарифи можуть зрости на 6%. Оскільки ціни на опалення та газ взаємопов'язані, а вартість газу на світовому ринку б'є рекорди.

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Водночас експерти з консенсус-прогнозу вважають, що тарифи на опалення у 2022 році збільшаться на 16%. За їхніми прогнозами, тарифи можуть зрости в 2023-2024 роках:

  • у 2023 році українці платитимуть на 10% більше;
  • 2024 року комуналка зросте ще на 7,5%.

З 1 грудня 2021 року в Україні виріс прожитковий мінумум та мінімальна зарплата, однак у січні показник не зміниться, а зросте у липні.

На думку експертів, вартість опалення може зрости через обслуговування інфраструктури підприємств та витрати на пальне. Також вплине зростання мінімальної зарплати, адже виплати працівників прив'язані до неї.

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Реформа ЖКГ

В Україні протягом найближчих трьох років пройде масштабна реформа ЖКГ, на яку виділять 300 мільярдів гривень

За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про термомодернізацію житлового фонду та громадських будівель через можливе припинення транзиту газу з Росії.

"Ми продемонструємо серйозні кроки в термомодернізації наступного року і через рік (…) це буде кілька тисяч багатоповерхівок у найближчі два роки. На цьому прикладі ми покажемо, що такі будинки споживають удвічі менше за газ", – сказав він.

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Раніше ми повідомляли, що кияни отримали нові платіжки за комунальні послуги, де вказано додатковий платіж від постачальника – абонентська плата.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні зміняться тарифи на доставку газу – більшість українських сімей доведеться більше платити за доставку блакитного палива. Нові тарифи для облгазів уже підготувала Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг.

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