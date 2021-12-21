Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Для украинцев подорожает коммуналка: когда ждать повышения тарифов

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты считают, что тарифы на отопление в 2022 году повысятся на 16%
Тарифы на отопление в 2022 году повысятся на 16%
Тарифы на отопление в 2022 году повысятся на 16% / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале 2022 года в Украине могут подорожать коммунальные услуги, в частности отопление. Это может произойти в связи с повышением прожиточного минимума.

В Минэнерго прогнозируют подорожание коммуналки – тарифы могут вырасти на 6%. Поскольку цены на отопление и газ взаимосвязаны, а стоимость газа на мировом рынке бъёт рекорды.

Реклама

В то же время эксперты по консенсус-прогнозу считают, что тарифы на отопление в 2022 году повысятся на 16%. По их же прогнозам, тарифы могут возрасти в 2023-2024 годах:

  • в 2023 году украинцы будут платить на 10% больше;
  • в 2024 году коммуналка вырастет еще на на 7,5%.

С 1 декабря 2021 года в Украине вырос прожиточный минумум и минимальная зарплата, однако в январе показатель не изменится, а вырастет в июле.

По мнению экспертов, стоимость отопления может возрасти из-за обслуживания инфраструктуры предприятий и расхода на топливо. Также повлияет рост минимальной зарплаты, ведь выплаты работников привязаны к ней.

Реклама

Реформа ЖКХ

В Украине в ближайшие три года пройдет масштабная реформа ЖКХ, на которую выделят 300 миллиардов гривен.

По словам президента Владимира Зеленского, говорится о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий из-за возможного прекращения транзита газа из России.

"Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году и через год (…) это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", – сказал он.

Реклама

Ранее мы сообщали, что киевляне получили новые платежки за коммунальные услуги, где указан дополнительный платеж от поставщика – абонентская плата.

Напомним, что с 1 января в Украине изменятся тарифы на доставку газа – большинству украинских семей придется больше платить за доставку голубого топлива. Новые тарифы для облгазов уже подготовила Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Новогодние лайфхаки
Как выбрать “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять