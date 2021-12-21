Для украинцев подорожает коммуналка: когда ждать повышения тарифов

Эксперты считают, что тарифы на отопление в 2022 году повысятся на 16%

Тарифы на отопление в 2022 году повысятся на 16% / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале 2022 года в Украине могут подорожать коммунальные услуги, в частности отопление. Это может произойти в связи с повышением прожиточного минимума.

В Минэнерго прогнозируют подорожание коммуналки – тарифы могут вырасти на 6%. Поскольку цены на отопление и газ взаимосвязаны, а стоимость газа на мировом рынке бъёт рекорды.

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В то же время эксперты по консенсус-прогнозу считают, что тарифы на отопление в 2022 году повысятся на 16%. По их же прогнозам, тарифы могут возрасти в 2023-2024 годах:

в 2023 году украинцы будут платить на 10% больше;

в 2024 году коммуналка вырастет еще на на 7,5%.

С 1 декабря 2021 года в Украине вырос прожиточный минумум и минимальная зарплата, однако в январе показатель не изменится, а вырастет в июле.

По мнению экспертов, стоимость отопления может возрасти из-за обслуживания инфраструктуры предприятий и расхода на топливо. Также повлияет рост минимальной зарплаты, ведь выплаты работников привязаны к ней.

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Реформа ЖКХ

В Украине в ближайшие три года пройдет масштабная реформа ЖКХ, на которую выделят 300 миллиардов гривен.

По словам президента Владимира Зеленского, говорится о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий из-за возможного прекращения транзита газа из России.

"Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году и через год (…) это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", – сказал он.

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Ранее мы сообщали, что киевляне получили новые платежки за коммунальные услуги, где указан дополнительный платеж от поставщика – абонентская плата.

Напомним, что с 1 января в Украине изменятся тарифы на доставку газа – большинству украинских семей придется больше платить за доставку голубого топлива. Новые тарифы для облгазов уже подготовила Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг.