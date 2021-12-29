Коснется почти каждого. Три самых важных нововведения января

Рассказываем, к каким нововведениям стоит готовиться украинцам уже сейчас

В январе некоторых украинцев ждут серьезные изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В январе 2022 года украинцев ждет ряд важных нововведений, среди которых повышение пенсий и обязательные кассовые аппараты для некоторых ФЛП.

Новые правила для ФЛП

С 1 января 2022 года все ФЛП 2-4 группы в Украине должны будут пользоваться кассовыми аппаратами.

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Это нововведение коснется:

интернет-магазинов;

ресторанов;

кафе;

турагентств;

гостиниц;

магазинов и т.д.

Какие будут наказания в случае, если до 1 января кассовые аппараты не будут установлены:

Первый раз ФЛП придется заплатить штраф в размере 100% от проданной продукции.

Второй раз уплата штрафа составит 150% от стоимости проданной с нарушением продукции.

К слову, пока в Украине действуют карантинные ограничения, налоговая обязалась не штрафовать предпринимателей. В конце декабря правительство освободило предпринимателей, работающих в селе, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

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Также с 1 января для предпринимателей изменится размер уплаты единого социального взноса и единого налога.

Повышение пенсий некоторым украинцам

С 1 января в Украине пересчитают пенсии для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Кому увеличат минимальные выплаты:

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тем, кто получил I группу инвалидности – до 6000 грн;

тем, кто получил II группу инвалидности – до 4800 грн;

тем, кто получил III группу инвалидности – до 3700 грн.

Также в январе повысят пенсии и 9% женщинам, которые родились до 1962 года. Всего в течение 2022 года в Украине ожидается 12 повышений выплат пенсионерам. Среднегодовой размер пенсии составит 4533 грн.

Рост тарифов на доставку газа

С 1 января 2022 года для украинцев вырастут тарифы на доставку газа. Этот тариф украинцы платят дополнительно к основной плате за газ, который "Нафтогаз" предлагает по 7,96 грн/куб.

Повышение абонплаты связывают в с тем, что траты предприятий выросли: нужно повышать зарплаты сотрудникам, проводить ремонты и т. д.

Размер абонплаты зависит всего от двух показателей: усредненного потребления газа и тарифа. А именно, поставщик весь объем потребления газа делит на 12 месяцев, а полученную цифру умножает на тариф облгаза.

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