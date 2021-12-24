Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Во всем виноват ветер: в Европе резко обвалились цены на газ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
24 декабря, 11:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В буквальном смысле через усиление ветра в Европе, цены на голубое топливо упали
Цена на газ в Европе резко упала
Цена на газ в Европе резко упала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Усиление ветра в Европе обусловило выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалило цены на газ на треть от исторического максимума.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные ассоциации WindEurope.

Реклама

Утром 24 декабря январский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures торговался на уровне $1300 за тысячу кубов.

Что было до 24 декабря?

Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе в четверг, 23 декабря, вырос до 13,8% после 7,1% в среду и трехмесячного минимума в 5,52% во вторник. На прошлой неделе (с 13 по 19 декабря) вклад ветряков в выработку электроэнергии в Европе составил в среднем 13,7%.

23 декабря торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершились на уровне $1485 за тысячу кубометров после $1997 в среду и рекордные $2138 за тысячу кубометров во вторник.

Реклама

Запасы газа в Европе

За сообщениями Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 57,5% от емкости (данные на утро четверга) — это на 17,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет. За газовые сутки 22 декабря отбор из ПХГ Европы составил 776 млн. куб. м, что является максимальным показателем с начала сезона отбора.

Поступление в европейскую сеть газа с терминалов по приему СПГ в декабре 2021 года растет на рекордные 66% год к году. Импорт СПГ в декабре может быть максимальным за последние семь месяцев.

Что с тарифами в Украине?

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

Реклама

Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарппатгаз", ПАО "Лубнигаз", АО "Николаевгаз", АО "Тысменицагаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз".

Самые низкие тарифы были установлены для АО "Киевгаз" — 0,32, АО "Харьковгоргаз" — 0,43, ЧАО "Кременчуггаз" — 0,46, АО "Криворожгаз" — 0,53, АО "Черкассыгаз" — 0,57 грн/куб. м.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что нацкомиссия исходила из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов.

Раньше мы писали, какие коммунальные услуги подорожают в Украине.

А также рассказывали, как через пара минут и не выходя из дома оплатить платежки за коммуналку, для этого необходимо зайти на сайт ПриватБанка или в приложение Приват24.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Рынок труда
Гид по поиску работы: быстро и эффективно
Получить карточки с советами
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Что по 💸 в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто будет считать деньги
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять