Во всем виноват ветер: в Европе резко обвалились цены на газ

В буквальном смысле через усиление ветра в Европе, цены на голубое топливо упали

Цена на газ в Европе резко упала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Усиление ветра в Европе обусловило выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалило цены на газ на треть от исторического максимума.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные ассоциации WindEurope.

Реклама

Утром 24 декабря январский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures торговался на уровне $1300 за тысячу кубов.

Что было до 24 декабря?

Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе в четверг, 23 декабря, вырос до 13,8% после 7,1% в среду и трехмесячного минимума в 5,52% во вторник. На прошлой неделе (с 13 по 19 декабря) вклад ветряков в выработку электроэнергии в Европе составил в среднем 13,7%.

23 декабря торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершились на уровне $1485 за тысячу кубометров после $1997 в среду и рекордные $2138 за тысячу кубометров во вторник.

Реклама

Запасы газа в Европе

За сообщениями Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 57,5% от емкости (данные на утро четверга) — это на 17,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет. За газовые сутки 22 декабря отбор из ПХГ Европы составил 776 млн. куб. м, что является максимальным показателем с начала сезона отбора.

Поступление в европейскую сеть газа с терминалов по приему СПГ в декабре 2021 года растет на рекордные 66% год к году. Импорт СПГ в декабре может быть максимальным за последние семь месяцев.

Что с тарифами в Украине?

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

Реклама

Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарппатгаз", ПАО "Лубнигаз", АО "Николаевгаз", АО "Тысменицагаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз".

Самые низкие тарифы были установлены для АО "Киевгаз" — 0,32, АО "Харьковгоргаз" — 0,43, ЧАО "Кременчуггаз" — 0,46, АО "Криворожгаз" — 0,53, АО "Черкассыгаз" — 0,57 грн/куб. м.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что нацкомиссия исходила из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов.

Раньше мы писали, какие коммунальные услуги подорожают в Украине.

А также рассказывали, как через пара минут и не выходя из дома оплатить платежки за коммуналку, для этого необходимо зайти на сайт ПриватБанка или в приложение Приват24.