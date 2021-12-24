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В усьому винен вітер: в Європі різко обвалилися ціни на газ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
24 грудня, 11:34
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В буквальному сенсі через посилення вітру в Європі, ціни на блакитне паливо впали
Ціна на газ в Європі різко впала
Ціна на газ в Європі різко впала / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Посилення вітру в Європі зумовило вироблення вітряної генерації і за останні два дні обвалило ціни на газ на третину від історичного максимуму.

Про це повідомляє Интерфакс, посилаючись на дані асоціації WindEurope.

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Вранці 24 грудня січневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгувався на рівні $1300 за тисячу кубів.

Що було до 24 грудня?

Вклад вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі у четвер, 23 грудня, зріс до 13,8% після 7,1% у середу та тримісячного мінімуму у 5,52% у вівторок. Минулого тижня (з 13 по 19 грудня) внесок вітряків у вироблення електроенергії в Європі становив у середньому 13,7%.

23 грудня торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершилися на рівні $1485 за тисячу кубометрів після $1997 у середу та рекордних $2138 за тисячу кубометрів у вівторок.

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Запаси газу в Європі

За повідомленнями Gas Infrastructure Europe, запаси газу в підземних сховищах Європи впали до 57,5% від місткості (дані на ранок четверга) — це на 17,3 відсоткового пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років. За газову добу 22 грудня відбір з ПСГ Європи склав 776 млн. куб. м, що є максимальним показником початку сезону відбору.

Надходження до європейської мережі газу з терміналів прийому ЗПГ у грудні 2021 року зростає на рекордні 66% рік до року. Імпорт ЗПГ у грудні може бути максимальним за останні сім місяців.

Що з тарифами в Україні?

Національна коміся, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем.

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Найвищі тарифи на послуги з розподілу газу встановили на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць для споживачів ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Закарппатгаз", ПАТ "Лубнигаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз".

А найнижчі тарифи були встановлені для АТ "Київгаз" – 0,32, АТ "Харківміськгаз" – 0,43, ПрАТ "Кременчукгаз" – 0,46, АТ "Криворіжгаз" – 0,53, АТ "Черкасигаз" – 0,57 грн/куб. м.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що нацкомісія виходила з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів.

Раніше ми писали, які комунальні послуги подорожчають в Україні.

А також розповідали, як за кілька хвилин і не виходячи із дому сплатити платіжки за комуналку, для цього необхідно зайти на сайт ПриватБанку або в додаток Приват24.

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