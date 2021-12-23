Холодная война и космическое противостояние: что ждет мир в 2022 году

Вместе с экспертами разбираем обложку The Economist и рассказываем, к каким вызовам готовится миру в 2022 году

Разбираем обложку The Economist на 2022 год / Фото: The Economist, Коллаж: Сегодня

Обложку последнего в году выпуска журнала The Economist принято считать своеобразным прогнозом на следующий год. На обложке эти прогнозы зашифрованы в своеобразные коллажи-ребусы, которые каждый раз пытаются разгадать эксперты.

"Сегодня" также пообщались со специалистами и готовы рассказать вам, что они увидели на обложке и чего ждать миру и Украине в следующем году.

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Между Китаем и США будет "торговая война" / Фото: The Economist

Торговая война Китая и США

По словам экономиста и политолога Алексея Куща, в этом году обложку расшифровать не так сложно и основные проблемы достаточно понятны.

Круглая форма коллажа означает земной шар, а с разных сторон можно увидеть президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпиня.

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"Китай уже опережает Америку в торговом потенциале, а в ближайшее время может перегнать и в сфере вооружения и военных технологий, так что для США это вызов", – говорит эксперт.

Алексей Кущ отмечает, что стать богаче Соединенных Штатов – это своеобразная "китайская мечта".

Такое мнение поддерживает и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко .

"Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается, кто выиграет, а кто проигрывает – трудно сказать. Это конфликт на трилионы долларов, даже не на миллиарды, и никто уступать не будет", – говорит аналитик.

Пандемия продолжается

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что другим основным месседжем обложки является намек на продолжение пандемии, которая будет тормозить экономическое развитие и дальше.

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Влияние пандемии на экономические процессы будет очень разрушительным и количество новых штаммов будет расти.

О том, что пандемия не отступит, нам подсказывают большие микроскопы, хаотические изображения вирусов, шприцев для инъекций и флаконов.

"Первый признак следующего года – это продолжение всех карантинных ограничений и новых локдаунов. По большому счету, не важно, есть ли экономическое противостояние между американцами и китайцами, что будет с энергоносителями, ведь пандемия находится в другой плоскости", – говорит Пендзин.

А вот Алексей Кущ в изображении шприца видит не только намек на вакцинацию или продолжение пандемии, но и то, что наступит новый век биологических угроз, которые теперь станут пожизненными спутниками человечества

По мнению экономиста, это означает трансформацию геополитики в биополитику. О переходе к новому технологическому укладу экономисту говорят современные микроскопы на изображении.

Причем здесь "ветряные мельницы"?

Трудно не заметить в этом красно-сером коллаже большие ветрогенераторы, производящие электроэнергию, используя силу ветра.

Это ничто другое, как так называемый "зеленый переход", говорит Алексей Кущ То есть отказ от традиционных энергоносителей в пользу возобновляемых источников энергии.

За альтернативной энергетикой – будущее, уверен Александр Охрименко и рано или поздно она вытеснит привычные источники энергии, как газ или нефть.

"В следующем году будет очень много дискуссий по этому поводу, одни будут настаивать на увеличении добычи нефти, а другие на переходе к альтернативным источникам энергии", – говорит Охрименко.

Ну и конечно – это отражает цены на газ в Европе, которые продолжат расти или, по крайней мере, будут оставаться очень высокими, заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Кривые динамики

В виде фона на коллаже видны ломаные динамики роста и падения. Экономист Алексей Кущ отметил, что они находятся как на части с китайским лидером, так и рядом с Байденом.

"Мы видим, что кривые отличаются. Рядом с США так называемый боковой тренд, то есть замедление, без серьезных скачков, а вот рядом с Китаем – наоборот, то есть можно ожидать каких-то серьезных финансовых потрясений", – рассказывает эксперт.

Арктика и космос

Алексей Кущ отмечает, что позади левой ветряной мельницы можно увидеть очертания Арктики, что свидетельствует о том, что противостояние крупнейших государств мира будет разворачиваться в контексте арктических ресурсов:

природных;

транспортных;

логистических;

экономических;

торговых.

В центре мы видим определенную космическую символику, которая, по словам аналитика, свидетельствует о том, что космос станет ареной борьбы между государствами, в том числе и ареной военного противостояния

Ранее "Сегодня" создали для вас некоторые прогнозы на 2022 год, например, что будет в следующем году с курсом доллара и какие риски ожидают мировую и украинскую экономику.