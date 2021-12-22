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Пандемия и высокие цены на газ: какой бизнес больше всего пострадает в 2022 году

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 17:10
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Вместе с экспертом разбираемся, что ударит по украинским предпринимателям в следующем году и какие сферы пострадают больше всего
К чему готовится украинскому бизнесу в 2022 году
К чему готовится украинскому бизнесу в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на незначительное восстановление экономики, украинском бизнесу в этом году пришлось не легко. "Сегодня" пообщались с экспертом и узнали, чего ждать украинским предпринимателям в 2022 году.

По словам старшего экономиста Центра экономических стратегий Дмитрия Громового, в следующем году экономика продолжит восстанавливаться, по прогнозу МВФ, рост будет на уровне 3,6%.

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В то же время, от правительства и парламента не ожидается масштабных программ поддержки бизнеса .

"Опыт предыдущего года показывает, что только в начале пандемии они были более или менее весомыми с точки зрения сумм, которыми бюджет поддерживал бизнес (и это было намного меньше, даже в отношении размера экономики, чем тратили развитые государства). Потом поддержка становилась все более скромной", – говорит эксперт.

Дмитрий Громовой рассказал, что та модификация адаптивного карантина к вакцинации, которая предложена сейчас, хотя и повлияла на уровень вакцинации, формально дает правительству право больше не использовать инструменты поддержки.

Все потому, что при выполнении определенных условий, прямых запретов для работы почти нет даже в красной зоне. Разве что будут точечные решения типа текущей выдачи 1000 грн вакцинированным на определенные виды расходов.

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"Соответственно, пока пандемия не утихнет (а пока мы наблюдаем, что появляются все новые, более заразные штаммы, да и уровень вакцинации в Украине далек от идеального), она будет ограничивать работу отраслей, работающих с большим количеством людей", – говорит экономист.

Больше всего пострадают офлайн магазины и ТРЦ в целом, гостиницы и рестораны, кинотеатры и спортивные клубы. Из-за не до конца открытых границ будет страдать туристический сектор .

Для более широкого круга бизнеса, в первую очередь для промышленности и транспорта, проблема будет повышение цен на энергоносители, в том числе, на природный газ и нефть, которые уже бьют рекорды, считает эксперт.

"Энергетические эксперты ожидают, что цены могут остаться на высоком уровне и в следующем году. Это повышает себестоимость большинства товаров – соответственно, уменьшает спрос на них и уменьшает прибыль предприятий", – сказал Громовой.

Сколько потеряет бизнес в красной зоне?

По словам члена Украинского совета бизнеса Елены Хотенко, бизнес потеряет около 60-70% товаропотока в сфере услуг, общественного питания и непродовольственных товаров.

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Реакция украинских предпринимателей на ограничения для невакцинированных крайне негативная, отмечает эксперт, так как сотрудники не имеют полномочий нормально контролировать сертификаты вакцинации.

В то же время ответственность в виде штрафов переложили преимущественно на бизнес, что и вызывает недовольство предпринимателей.

"Сегодня" также разбирались, чем угрожают бизнесу ленивые сотрудники и где украинцам проще получить стартап-визу.

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