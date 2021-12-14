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Что будет с мировой экономикой в 2022 году? 10 главных рисков

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
14 декабря, 17:44
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Аналитики Bloomberg считают, что такие методы борьбы с COVID-19, как и в 2021 году, могут замедлить экономический рост до 4,2%
Аналитики назвали 10 главных экономических рисков для мировой экономики
Аналитики назвали 10 главных экономических рисков для мировой экономики / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За период пандемии коронавируса экономика во всем мире значительно пострадала. Несмотря на то, что в 2022 году эксперты прогнозируют улучшение ситуации, мировую экономику все же могут поджидать некоторые трудности.

О самых главных экономических рисках 2022 года пишет Bloomberg.

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Новые штаммы COVID-19

Новые варианты коронавируса могут быть более опасными и смертоносными. Поэтому возврат к жестким ограничениям даже на три месяца может привести к замедлению экономического роста в 2022 году до 4,2%.

Спрос на некоторые услуги будет слабее, а проблемы с мировым предложением, вероятно, сохранятся, прогнозируют аналитики. Кроме того, пострадает и рынок труда с логистикой.

Угроза инфляции

В начале 2021 года эксперты прогнозировали, что США закончат год с инфляцией в 2%, однако сейчас он близок к 7%. Согласно консенсус-прогнозу, в 2022 году инфляция к концу года снова приблизится к целевым уровням.

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Обострение ситуации в отношениях между Россией и Украиной может вызвать скачок цен на газ. С изменением климата цены на продукты питания могут продолжать расти. Если новая волна коронавируса ударит по сфере туризма, могут снизиться цены на нефть.

Усиление политики ФРС

В случае, если регулятор трижды повысит ставку и объявит о готовности дойти до 2,5%, то 2023 год США встретят рецессией, говорят аналитики. К тому же это приведет к увеличению доходности казначейских облигаций и расширению кредитных спредов.

Проблемы Китая

Проблемы китайского гиганта недвижимости Evergrande, который задолжал $300 млрд, взбудоражили глобальных инвесторов. Из-за проблем с компанией, пандемии коронавируса и нехватки энергии рост китайской экономики в 2022 году рискует замедлиться до 3% против ожидаемых 5,7%.

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Политические потрясения в Европе

Из-за предстоящих выборов в Италии и Франции есть угроза, что к концу 2022 года это может замедлить рост экономики на 4%.

В случае победы евроскептиков, цена заимствований для Италии и Франции повысится, а при спреде суверенного госдолга в 300 базисных пункта может наступить рецессия.

По мировой экономике может также ударить свертывание экстренных стимулов. Из-за того, что в 2022 году правительства свернут поддержку примерно на 2,5% мирового ВВП, это сильно отразится на экономиках таких стран:

  • Япония;
  • Канада;
  • Италия;
  • Великобритания.

Проседание развивающихся экономик может в 2022 году негативно сказаться на Бразилии и Египте, говорят аналитики. Рост цен на продовольствие может привести к новой нестабильности в Судане, Ливане и Алжире.

Повышению потребительских цен может способствовать последствия проблем Brexit, которые могут спровоцировать проблемы на таможенных границах. Негативное влияние на мировую экономику может оказать и эскалация вокруг Тайваня.

Что будет с украинской экономикой в 2022 году

Как говорят в Минэкономики, главную роль в развитии экономики играет фактор преодоления пандемии COVID-19 как в мире, так и внутри страны. Поэтому прогнозы восстановления украинской экономики и ее развития в 2022 году все еще остаются под вопросом.

Эксперты ожидают роста ВВП в 2022 году на 3,6%. Такой уровень ВВП обусловлен уменьшением инвестиций в Украину.

Ранее мы писали, что согласно меморандуму Украины с МВФ страна в 2022 году будет уделять приоритетное внимание расходам на образование, здравоохранение, оборону и безопасность.

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