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Газовий шантаж триває: Путін назвав умову збільшення постачання газу до Європи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
30 грудня, 13:06
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Володимир Путін заявив, що РФ може додатково прокачувати до 55 млрд кубометрів газу на рік
Путін назвав умову збільшення постачання газу до ЄС
Путін назвав умову збільшення постачання газу до ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін заявив, що постачання газу до Європи почнеться після того, як газогін "Північний потік – 2" отримає дозвіл на роботу.

Про це Путін сказав 29 грудня на нараді щодо проходження осінньо-зимового опалювального сезону, передає агентство "ТАСС".

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"Щойно вони ухвалять рішення про початок роботи, до Європи відразу почнуть надходити великі обсяги, додаткові обсяги російського газу. Нагадаю, це 55 мільярдів кубічних метрів за рік", – сказав очільник Кремля.

За словами Путіна, Росія має можливість нарощувати експорт газу. Він також запевнив, що запуск "Північного потоку – 2" допоможе стабілізувати ціни на природний газ у Європі.

Раніше Росія відкидала будь-які звинувачення у газовій кризі та заявляла, що ніяк не впливає на біржові ціни на блакитне паливо.

"Північний потік – 2" і ціни на газ

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, Росія умисно не прокачує додаткові обсяги газу до Європи, хоча має на це змогу.

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Експерт наголошує, що так Кремль намагається натиснути на ЄС, щоб скоріше запустити "Північний потік – 2".

Насправді ж напряму запуск цього газогону не впливає на спотові ціни, оскільки наявних потужностей цілком достатньо і блакитне паливо по новому трубопроводу постачатиметься за довготривалими контрактами.

"Сьогодні" також розповідали, що буде з українською ГТС у разі запуску "Північного потоку – 2" та які основні виклики чекають на світ у 2022 році.

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