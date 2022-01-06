Досягла 32 тис. грн.: ціна імпортного газу в Україні зросла на 62% за місяць

За рік ціна імпортного газу в Україні зросла а 485,1% у доларах та на 465,9% у гривнях

Ціна імпортного газу в Україні підскочила до пікових значень / Фото: Колаж: Сьогодні

Середня митна вартість імпортного природного газу за грудень 2021 року зросла на 62,1% у гривневому та на 67,6% у доларовому еквіваленті порівняно із листопадом.

Про це повідомляє Державна податкова служба України, пише Міністерство економіки.

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Згідно з інформацією Податкової, ціна природного газу у грудні становила понад 32 тисячі гривень або 1185 доларів за тисячу кубометрів.

Якщо порівняти ці показники із груднем 2020 року, то вартість блакитного палива зросла на 485,1% у доларах і на 465,9% у гривнях.

Газова криза у Європі

Цієї зими європейський континент скувала потужна енергетична криза. Біржові ціни на природній газ злетіли вверх, а інколи досягали небувалих 2 тисяч доларів.

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Експерти називають декілька причин, серед яких:

погодні умови;

падіння рівня вітрогенерації;

низькі запаси блакитного палива у ПСГ;

небажання Росії збілшувати поставки газу на вільний ринок через сертифікацію "Північного потоку-2".

Попри те, що російський газогін не може напряму впливати на вартість газу у Європі, РФ знайшла спосіб тиску на ЄС, створюючи газовий дефіцит.

Згідно з даними Європейської мережі операторів газотранспортних систем, у 2021 році поставки газу з Росії впали до мінімальних значень.

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"Сьогодні" також писали, яку умову для збільшення поставок газу висунув Путін та розповідали, що РФ скоротила прокачку газу через українську ГТС.