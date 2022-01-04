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Росію викрили на брехні: скільки насправді газу прокачав "Газпром" до Європи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 січня, 10:32
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Постачання газу до Європи перебували на максимумі весь 2021 рік, але дефіцит поповнити не вдалося
РФ викрили на брехні про газову кризу у Європі
РФ викрили на брехні про газову кризу у Європі / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом усього 2021 року поставки природного газу до Європи були на максимумі з 2015 року. Однак постачання з РФ - впали до мінімальних значень.

Про це свідчать графіки Європейської мережі операторів газотранспортних систем.

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Європі досі катастрофічно не вистачає газу, оскільки з підземних газосховищ було відібрано дуже багато блакитного палива протягом минулої зими.

Заповнити дефіцит не вдалося, навіть на максимумі постачань. Свою роль зіграло і бурхливе відновлення економіки, яке збільшило попит на енергоносії.

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На максимумі газ постачали у тому числі Норвегія та Алжир. А от Росія постачала до ЄС досить мало газу порівняно із попередніми роками та іншими країнами.

Про низьке постачання Росією газу на територію ЄС повідомляє і директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

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За його даними, протягом 2021 року транзит газу з Росії становив 41,7 млрд куб. м, при загальному рівні заброньованих потужностей у 44,4 млрд куб. м.

При цьому транзитна потужність України становить понад 140 млрд кубометрів, що дає змогу прокачувати значно більші обсяги і дорівнює потужності майже двох "Північних потоків – 2".

"Тому наразі не існує проблем з наявністю потужностей для транзиту додаткових обсягів газу, а є проблема з небажанням РФ збільшувати постачання газу до ЄС. У порівнянні з 2019 роком експорт з РФ до ЄС трубопроводним транспортом впав майже на 22%", – написав Макогон у Facebook.

Те, що Росія здатна прокачувати набагато більше газу, підтверджує і наш експерт – президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

За його словами, "Газпром" несе величезні збитки, однак таким чином тисне на Європу для якнайшвидшого запуску "Північного потоку – 2".

Коли буде газ?

29 грудня президент РФ Володимир Путін прямо заявив, що більше газу у Європи буде тоді, коли буде дозволено запустити газогін "Північний потік – 2".

Раніше представники Росії запевняли, що країна не має жодного стосунку до газової кризи. Путін же заявив, що після запуску трубопроводу ситуація з високими цінами на газ стабілізується.

Раніше ми розповідали, що буде з українською ГТС у разі запуску скандального трубопроводу, і писали, чому припиняти транзит газу – небезпечно.

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