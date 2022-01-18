"Лихорадка" цен продолжается: что будет с газовым кризисом в этому году

Вместе с экспертом рассказываем, как США могут решить проблему газового кризиса в Европе

Почему растут цены на газ и когда ждать снижения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине может повториться ситуация в 2009 года, если правительство не найдет деньги на закупку дополнительных объемов газа, а зима окажется слишком холодной.

Именно такое мнение высказывают некоторые эксперты, хотя в "Нафтогазе" и уверяют – голубого топлива хватит для того, чтобы украинцы не замерзли.

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В Европе ситуация не лучше, запасы газа в ПХГ достаточно низкие по сравнению с прошлыми годами, а цены снова нестабильны. После стремительно роста почти до 1000 долларов они упали до 878 долларов 18 января.

"Сегодня" спросили финансового аналитика Алексея Лупоносова о том, почему Европу накрыла новая волна высоких цен и когда ожидать их понижения.

По словам эксперта, континент очень рассчитывал на поставку сжиженного газа из США, однако в последний момент его продали в Китай.

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"Именно поставки газа морем, которые пошли в Китай, спровоцировали высокую цену на газ. Я до последнего рассказывал, что этот газ придет в Украину, но нет, его отправили в Китай. И в данный момент данный козырь используют пропагандисты Российской Федерации", – говорит Алексей Лупоносов.

По мнению аналитика, поддержка Соединенных Штатов в этом вопросе играет ключевую роль, так как даже Россия не может так сильно повлиять на спотовый рынок газа.

Закончится эта "газовая лихорадка" вместе с отопительным сезоном, раньше улучшений ждать не стоит.

Подогревает ситуацию с ценами и сама погода, ведь холодать в этом году начало раньше обычного.

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"С наступлением теплая цена на газ пойдет вниз и пойдет очень резко, экспонентом", – говорит Лупоносов.

Что будет, если цены не упадут?

Если с наступлением тепла не произойдет падение цен на него, это может повлечь за собой сильную продуктовую инфляцию доллара.

Это может привести к тому, что продуктовая инфляция в США впервые за долгое время перевалит за 10%, а то и 20%.

Это уже вопрос того, выдержит ли экономика Соединенных Штатов и останется ли доллар мировой валютой.

Сколько газа прокачала Россия?

Ранее мы писали, что по данным Европейской сети операторов газотранспортных систем в 2021 году рекордно снизила прокачку газа в ЕС, хотя и выполнила свои обязательства

Норвегия и Алжир наоборот увеличили поставки до рекордных значений. Однако восполнить дефицит в хранилищах все равно не удалось и запасы голубого топлива в ЕС до сих пор низкие.

"Сегодня" также писали, зачем Молдова обратилась к "Газпрому" и рассказывали, какие украинцы начали получать двойные платежки за газ.