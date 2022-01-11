Молдова снова может остаться без газа: зачем страна обратилась к "Газпрому"

Молдове не хватает 25 млн евро для оплаты счетов за газ

Молдова снова не в состоянии оплатить счета за газ перед РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Молдавское правительство снова вынужденно обратилось к российскому "Газпрому" с просьбой отсрочить выплаты по газовым контрактам за январь 2022 года.

Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, пишет агентство "ТАСС".

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Выплату обязательств могут отсрочить еще на 20 дней, сейчас между странами ведутся переговоры.

По словам Спыну, до конца этой недели "Молдовагаз" планирует заплатить за газ, полученный еще в декабре 2021 года.

Вице-премьер рассказал, что по его прогнозам "Молдовагазу" не хватит около 25 млн евро для оплаты счетов в январе.

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Газовый кризис в Молдове

В ноябре страна столкнулась с ужасным энергетическим кризисом и была не в состоянии заплатить "Газпрому" за поставленный газ.

Российская компания поставила молдавскому правительству ультиматум и пригрозила отключить снабжение, если в течении 48 часов долг не будет оплачен. Тогда страна успела вовремя, и погасила долг перед РФ в размере 75 млн долларов.

Ранее мы писали, как Россия шантажирует Европу в сложившейся ситуации и рассказывали, как обстоит ситуация с ценами на газ в Украине.