Украинцы начали получать "двойные" платежки за газ – кому придется платить больше

Согласно действующему законодательству, поставщики могут добавить некоторым украинцам еще один показатель

Какие цифры получат в платежках украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня

Поставщики газа в Украине могут взимать с потребителей абонентскую плату за отопление, помимо основного платежа за газ.

Об этом говорится в законах "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете коммунальных услуг".

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Ранее эта норма действовала только в Киеве, однако в январе обновленные платежки начали получать и жители других городов, например, Тернополя.

В Тернопольском горсовете объясняют, что деньги с абонплаты будут потрачены на обслуживание счетчиков и теплосетей.

Сумма абонплаты в платежке рассчитывается по определенной формуле, которую ввел Кабмин: 2*ПМ*2,58*0,15*К, где:

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ПМ – это прожиточный минимум;

– это прожиточный минимум; 2,58 – это среднее количество человек в семье;

– это среднее количество человек в семье; 0,15 – это средняя доля расходов на коммунальные услуги от общего дохода;

– это средняя доля расходов на коммунальные услуги от общего дохода; К – коэффициент, для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009.

Это означает, что граничный размер абонентской платы будет повышаться пропорционально увеличению прожиточного минимума.

Тарифы на газ

1 мая в Украине пересмотрят тарифы на голубое топливо, поскольку именно в этот день заканчивается срок действия зафиксированных тарифов на год.

Цена газа для украинцев во многом будет зависеть от ситуации на биржевых рынках Европы. По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, к концу апреля можно ожидать снижения цен, но точно сказать ничего нельзя.

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