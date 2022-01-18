Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Лихоманка" цін триває: що буде з газовою кризою цього року

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 16:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Разом із експертом розповідаємо, як США можуть вирішити проблему газової кризи в Європі
Чому зростають ціни на газ і коли чекати на зниження
Чому зростають ціни на газ і коли чекати на зниження / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні може повторитись ситуація 2009 року, якщо уряд не знайде гроші на закупівлю додаткових обсягів газу, а зима виявиться занадто холодною.

Саме таку думку висловлюють деякі експерти, хоча у "Нафтогазі" і запевняють – блакитного палива вистачить для того, щоб українці не змерзли.

Реклама

У Європі ситуація не краща, запаси газу в ПСГ досить низькі порівняно з минулими роками, а ціни знову нестабільні. Після стрімкого зростання майже до 1000 доларів вони впали до 878 доларів 18 січня.

"Сьогодні" запитали фінансового аналітика Олексія Лупоносова про те, чому Європу накрила нова хвиля високих цін і коли чекати їх зниження.

За словами експерта, континент дуже розраховував на постачання зрідженого газу з США, однак в останній момент продали його у Китай.

Реклама

"Саме постачання газу морем, які пішли до Китаю, спровокували високу ціну на газ. Я до останнього розповідав, що цей газ прийде в Україну, але ж ні, його відправили до Китаю. І зараз цей козир використовують пропагандисти Російської Федерації", – каже Олексій Лупоносов.

На думку аналітика, підтримка Сполучених Штатів у цьому питанні відіграє ключову роль, оскільки навіть Росія не може вплинути так сильно на спотовий ринок газу.

Закінчиться ця "газова лихоманка" має разом із опалювальним сезоном, раніше покращень чекати не варто.

Підігріває ситуацію з цінами і сама погода, адже холодати цього року почало раніше, ніж зазвичай.

Реклама

"З настанням тепла ціна на газ піде вниз і піде дуже різко, експонентом", – говорить Лупоносов.

Що буде, якщо ціни не впадуть?

Якщо з настанням тепла не відбудеться падіння цін на нього, це може потягнути за собою сильну продуктову інфляцію долара.

Це може призвести до того, що продуктова інфляція у США вперше за довгий час перевалить за 10%, а то і за 20%.

Це вже питання того, чи витримає економіка Сполучених Штатів та чи залишиться долар світовою валютою.

Скільки газу прокачала Росія?

Раніше ми писали, що за даними Європейської мережі операторів газотранспортних систем у 2021 році Росія рекордно знизила прокачку газу до ЄС, хоча і виконала свої зобов’язання.

Натомість Норвегія та Алжир навпаки збільшили постачання до рекордних значень. Однак заповнити дефіцит у сховищах все одно не вдалося і запаси блакитного палива у ЄС досі низькі.

"Сьогодні" також писали, навіщо Молдова звернулась до "Газпрому" та розповідали, які українці почали отримувати подвійні платіжки за газ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Нудно не буде нікому: що відбувається з доларом та євро на міжбанку Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва "Лихоманка" цін триває: що буде з газовою кризою цього року Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Професія майбутнього: за кого через 5 років "битимуться" роботодавці Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.12

Російський рубль (₽)

0.3668

Євро (€)

32.06

#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,58
30,58
29,26
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,13
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,10
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти