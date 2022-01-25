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"Газпром" объявил "итальянскую забастовку": как Россия ухудшает газовый кризис в Европе

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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25 января, 16:22
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Рассказываем, как "Газпром" обостряет газовый кризис, при том что выполняет свои контрактные обязательства
Как "Газпром" обостряет газовый кризис
Как "Газпром" обостряет газовый кризис / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еще в сентябре 2021 года российская газотранспортная компания "Газпром" начала так называемую "итальянскую забастовку". То есть начала прокачивать газ исключительно в рамках своих контрактных обязательств и не больше.

Об этом свидетельствуют данные графика компании, которая предоставляет информацию в сфере энергии и товаров S&P Global Platts.

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На графике отображается резкое снижение поставок природного газа в Европу (голубая линия), даже по сравнению с объемами 2020 года (оранжевая линия), которые упали из начала пандемии.

Как рассказал "Сегодня" ранее финансовый аналитик Алексей Лупоносов, "Газпром" действительно нельзя упрекнуть в невыполнении своих контрактных обязательств.

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Однако сейчас Европа требует дополнительных объемов поставок, которые туда не прокачиваются.

Что происходит с ценами на газ?

24 января цена на природный газ в Европе подскочила почти на 20% (19,4%) всего за несколько часов.

Тысяча кубометров голубого топлива стоила 1102 долл, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По мнению Алексея Лупоносова, новый скачок цен спровоцировали в том числе и Соединенные Штаты, которые продали сжиженный газ в Китай.

Европа и Украина очень рассчитывали на эти поставки, говорит эксперт, однако голубое топливо перекупили.

"Сегодня" ранее писали, когда ждать конца энергокризиса и рассказывали, хватит ли Украине газа на зиму.

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