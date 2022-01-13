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Ответственность лежит на "Газпроме": как Россия обостряет газовый кризис в ЕС

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 января, 14:12
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Россия специально ограничивает продажу газа на спотовом рынке в период рекордных цен
Россию обвинили в создании энергетического кризиса в ЕС
Россию обвинили в создании энергетического кризиса в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Россию обвинили в обострении энергетического кризиса, от которого в этом году сильно страдает экономика всей Европы.

Такое обвинение выдвинул исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, пишет Bloomberg.

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По словам Бироля, Россия способна увеличить поставки голубого топлива в Европу как минимум на треть от нынешнего уровня, но специально ограничивает спотовые продажи, несмотря на рекордные цены.

"Из-за поведения России на европейском газовом рынке существует сильная напряженность. Текущий дефицит в хранилищах в Европейском союзе в значительной степени связан с "Газпромом", – подчеркнул глава МЭА.

По данным агентства, Россия сократила поставки газа в ЕС на 25% за четвертый квартал 2021 года. В то же время поставщики из других стран – Норвегии, Алжира и Азербайджанаа, например, стараются наращивать объемы поставок.

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Во время текущего отопительного сезона европейские хранилища газа заполнены газом только на 51%, в то время как обычным уровнем является 70%. За половину дефицита отвечает "Газпром", сказал Бироль.

Транзит российского газа через Украину

В 2021 году Российская Федерация прокачала через украинскую ГТС на 25% меньше газа, чем в 2020-м, всего 41,6 млрд кубов.

"Газпром" не использовал все забронированные мощности, сообщает Оператор ГТС Украины.

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Объемы транспортировки газа из Европы в Украину также уменьшились в шесть раз по сравнению с 2020 годом и составили всего 2,6 млрд кубов.

В то же время Путин поставил Европе условие, при котором РФ согласна увеличить объемы прокачки голубого топлива. Мы также рассказывали, почему Молдова может остаться без газа зимой.

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