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"Геополитика разрушает все прогнозы". Что ждет украинскую экономику в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 января, 16:55
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Вместе с экспертом изучаем инфляционный прогноз НБУ на 2022 год
Что будет с инфляцией в 2022 году
Что будет с инфляцией в 2022 году / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2020 году инфляция замедлится с 10% до 7,7%, а рост экономики наоборот – ускорится до 3,4%.

Такой прогноз дал Национальный банк Украины в январском Инфляционном отчете.

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В 2023 году НБУ ожидает, что инфляция вообще снизится до 5%, а в этом году будет достаточно волатильной.

Однако член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не разделяет такие оптимистические прогнозы.

По его мнению, инфляция в 2022 году составит не менее 10,5% и это при условии, что геополитическая ситуация вокруг возможной российской агрессии стабилизируется в ближайшее время.

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"Если эта паника не утихнет, инфляция будет наращиваться еще и еще. По моим оценкам не должно быть такого курса гривны к доллару, и это особенности сегодняшнего момента и геополитика очень существенно вмешалась в экономику", – говорит эксперт.

По словам Пендзина, эта ситуация разрушает какие-либо прогнозы и чем выше будет курс доллара, тем больше будет инфляция в стране.

А по данным НБУ инфляцию поможет снизить:

  • усиление монетарной политики НБУ;
  • снижение мировых цен на сырьевые товары;
  • влияние рекордных прошлогодних урожаев;
  • исчерпание последствий пандемии;
  • постепенное утоление мирового инфляционного всплеска.

В сегодняшней ситуации крайне трудно что-либо спрогнозировать, отмечает Пендзин и напоминает, что в феврале Украине нужно вернуть близко 66 млрд гривен долга, а за весь 2022 год – 480 млрд. грн.

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"Сегодняшний внешний рынок не дает нам денег, поэтому главный вопрос о котором говорил Байден с Зеленским – это прямая финансовая помощь экономике Украины. От того, в каком виде и какие суммы она будет предоставлена – будет зависеть ситуация с ценами внутри страны", – подытожил Пендзин.

По мнению экспертов НБУ, мощному развитию экономики будет мешать геополитическая напряженность, высокие цены на энергоносители и последствия коронакризиса.

Как напряжение на границе сказывается на экономике

Несмотря на то, что эксперты уверяют в невозможности широкомасштабной войны сейчас, нагнетание вокруг этой темы очень сильно влияет на украинскую экономику.

Шведско-американский политолог Андрес Аслунд заявил, что гривня обвалилась до уровня 2015 года и посоветовал выполнить все условия МВФ, Всемирного банка и других финучреждений, чтобы привлечь как можно больше денег.

"Сегодня" также писали, как ожидание войны с РФ влияет на украинцев и рассказывали, что будет с долларом в случае реального вторжения.

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