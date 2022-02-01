Польща і Україна домовилися побудувати газопровід

Газогін допоможе наростити обсяги газу, що постачаються на Схід

Держави домовилися про будівництво газопроводу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща і Україна побудують спільний газогін, який має збільшити обсяги постачання на Схід.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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"Ми говорили про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому", — наголосив Моравецький.

Він також зауважив, що Україна вже отримує допомогу від Польщі, яка продає нам газ.

"Але ми говорили про можливість збільшення потужності передачі газу. Для цього треба інвестувати сюди", — додав премʼєр-міністр.

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Також він наголосив, що російський газопровід "Північний потік 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.

Транш від Європи

Європа виділить Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. 1 лютого 2022 року відповідне рішення офіційно ухвалили.

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйден, перший транш буде у розмірі 600 млн євро.

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А за словами журналіста Рікарда Йозвяка, це може статися вже в середині лютого цього року.

Нагадаємо, ЄС готується до можливої зупинки поставок газу з РФ. Запаси газу вже (станом на 31 січня 2022 року) впали на 40%.

Раніше ми дізнавалися, що чекає українську економіку найближчим часом, та що саме може її похитнути ще більше.