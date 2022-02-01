Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європи – коли чекати перший транш

Глава Єврокомісії повідомила про офіційне рішення надати допомогу Україні, але його мають затвердити ще кілька інстанцій

На що Україні виділять гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Єврокомісія офіційно ухвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив відомий журналіст Рікард Йозвяк, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйден.

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Урсула фон дер Ляйден закликала Європарламент і Єврораду якнайшвидше схвалити це рішення, щоб Україна змогла отримати перший транш у розмірі 600 млн євро.

А за словами Йозвяка, це може статися вже у середині цього лютого.

"Парламент і Рада можуть схвалити це вже в середині лютого, що є рекордною швидкістю для пакету МЗС", – йдеться у пості журналіста.

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Що входить до пакету макрофінансової допомоги?

Раніше глава Єврокомісії анонсувала, що пакет складатиметься з екстреного кредиту та кількох грантів. За словами фон дер Ляйден, ця сума допоможе Україні вирішити свої проблеми, які утворилися через наростаючу напругу у стосунках з РФ.

Також дипломат оголосила, що ЄС незабаром розпочне роботу над другою, довгостроковою програмою макрофінансової допомоги. Вона буде спрямована на підтримку зусиль з модернізації України.

Раніше ми писали, як загроза нападу РФ б'є по українській економіці та розповідали, що у такому разі буде з доларом.