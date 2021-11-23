МВФ выделил Украине почти $700 млн второго транша в рамках соглашения Stand-By

Международный валютный фонд выделил Украине около $700 млн транша. Также фонд одобрил продление нынешней программы Stand-By.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Детали
"Благодарен совету директоров за положительное решение по завершению пересмотра программы Stand-By, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около $700 млн", — сообщил Зеленский.
Куда пойдут деньги?
Владимир Зеленский отметил, что средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
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Программу продолжат
Президент отметил, что программа Stand-By, которая заканчивается в декабре 2021 года, будет продлена еще на шесть месяцев.
Программа Stand by
Программа Stand-By для Украины была утверждена в июне 2020 года и предусматривала общий объем около 5 млрд долларов.
Первый транш в размере 2,1 млрд долл. Украина получила сразу, а после планировалось четыре пересмотра для выделения оставшихся частей средств.
Однако график был нарушен, а финансирование прекращено из-за того, что Украина не выполнила ряд своих обязательств. Соглашение на уровне персонала было достигнуто 18 октября 2021 года и появилась возможность пересмотреть условия программы.
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