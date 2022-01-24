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Напряжение на границе растет: Европа предоставит Украине 1,2 млрд грн кредита

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 января, 13:33
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Первый транш составит 600 млн евро
Первый транш будет в размере 600 миллионов евро.
Первый транш будет в размере 600 миллионов евро. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Европейском Союзе предложили выделить Украине новый пакет финансовой помощи.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 января 2022 года.

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Экстренная микрофинансовая помощь составит 1,2 млрд грн. Если решение будет принято, то первый транш предоставят в размере 600 млн евро.

"Во-первых, Комиссия предлагает новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта. Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент как можно быстрее примут этот пакет", — говорится. в заявлении.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС скоро начнет работу над второй, долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержания усилий по модернизации Украины

"Во-вторых, в этом году Комиссия почти удвоит свою двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще 120 млн евро. Эта поддержка укрепит усилия Украины по поддержке государства и устойчивости", — заявляют в Еврокомиссии.

Ожидание войны обостряет ситуацию

Паника возле возможного сценария вторжения России в Украине имеет негативные последствия для экономики Украины в целом. В частности, "будоражение" этой ситуации сеет панические настроения в обществе. Украинцы начинают "чистить" полки магазинов, скупая гречку, горох, сахар, другие продукты, имеющие длительный срок хранения.

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"Не понимаю, зачем это делать, что если Путин нападет не будет гречки? В данной ситуации, это все (заявления о нападении) очень вредит экономике Украины", — говорит финансовый аналитик, экономист Алексей Лупоносов.

Среди других последствий, что негативно сказываются на экономике:

  • ·украинцы массово начинают снимать деньги со своих депозитов, переводить их в валюту и хранить наличными. Так что снять деньги с какого-либо банка уже стало проблематично;
  • инвесторы перестают вкладывать в Украину, они забирают все свои активы и фактически убегают, оттоки инвестиций на фоне устрашения увеличиваются.

Зато экономист Алексей Кущ говорит, что на краткосрочном временном интервале ничего с экономикой не случится, но если эта неопределенность будет нагнетаться в течение трех-четырех месяцев, то закрытие внешнего и внутреннего долгового рынка может привести к угрозе дефолта.

Раньше мы писали, что будет с курсом доллара в случае реального вторжения России в Украину.

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Также мы рассказывали, как энергетический кризис ударит по платежкам украинцев. Нацбанк уже заговорил о срочном пересмотре тарифов.

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