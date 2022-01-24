Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Напруження на кордоні зростає: Європа надасть Україні 1,2 млрд грн кредиту

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 13:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перший транш сягатиме 600 млн євро
Перший транш буде в розмірі 600 мільйонів євро.
Перший транш буде в розмірі 600 мільйонів євро. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Європейському Союзі запропонували виділити Україні новий пакет фінансової допомоги.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня 2022 року.

Реклама

Екстрена мікрофінансова допомога сягатиме 1,2 млрд грн. Якщо рішення ухвалять, то перший транш буде в розмірі 600 млн євро.

"По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет", — йдеться у заяві.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС скоро розпочне роботу над другою, довгостроковішою програмою макрофінансової допомоги для підтримки зусиль з модернізації України.

"По-друге, цього року Комісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: буде виділено ще 120 млн євро. Ця підтримка посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості", — заявляють у Єврокомісії.

Очікування війни загострює ситуацію

Паніка біля можливого сценарію вторгнення Росії в Україну має негативні наслідки для економіки України в цілому. Зокрема, "розбурхування" цієї ситуації сіє панічні настрої в суспільстві. Українці починають "чистити" полиці магазинів, скуповуючи гречку, горох, цукор, інші продукти, що мають тривалий термін зберігання.

Реклама

"Не розумію, навіщо це робити, що якщо Путін нападе не буде гречки? У даній ситуації, це все (заяви про напад) дуже шкодить економіці України", — говорить фінансовий аналітик, економіст Олексій Лупоносов.

Серед інших наслідків, що негативно позначаються на економіці є:

  • українці масово починають знімати гроші зі своїх депозитів, переводити їх у валюту і зберігати готівкою. Тож зняти гроші з будь-якого банку вже стало проблематично;
  • інвестори перестають вкладати в Україну, вони забирають всі свої активи і фактично втікають, відтоки інвестицій на фоні залякувань зростають.

Натомість економіст Олексій Кущ говорить, що на короткостроковому часовому інтервалі нічого з економікою не трапиться, але якщо ця невизначеність буде нагнітатися протягом трьох-чотирьох місяців, то закриття зовнішнього і внутрішнього боргового ринку може привести до загрози дефолту.

Раніше ми писали, що буде з курсом долара в разі реального вторгнення Росії в Україну.

Реклама

Також ми розповідали, як енергетична криза вдарить по платіжках українців. Нацбанк заговорив про терміновий перегляд тарифів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Час терміново скуповувати долари? До чого готуватися українцям найближчим часом Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва Українцям не вистачить газу? Скільки блакитного палива залишилось у підземних сховищах Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Напруження на кордоні зростає: Європа надасть Україні 1,2 млрд грн кредиту Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

32.11

Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
31,85
30,85
29,62
19,08
32,68
32,38
31,59
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,20
30,29
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти