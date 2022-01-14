Долар по 30 — не межа? Як вторгнення Росії в Україну завдасть удару по курсу

Тиск на гривню продовжується, і повʼязаний він з геополітичними ризиками

Українська гривня продовжує перебувати під тиском / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Недавнє зростання курсу долара показало максимальне значення з кінця травня 2021 року. Через напружену геополітичну ситуацію інвестори воліють продавати українську гривню, що і є причиною девальвації.

"Сьогодні" дізнався у експертів, як відносини України з Росією позначаться на курсі валют, та чого очікувати від долара в подальшому.

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Українська гривня продовжує відчувати на собі тиск через різке збільшення геополітичних ризиків, зокрема переговори Росії з НАТО не принесли очікуваного пом'якшення тиску, і ситуація стала навіть трохи більш напруженою, ніж за кілька днів до цього. Так вважає керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній.

Експерт говорить, що саме через це інвестори масово продавали українську гривню, а це в свою чергу викликало зростання курсу долара до 27.7 — максимуму з травня минулого року.

"Часто буває, що гривня зростає важко до долара за рахунок високих процентних ставок і поліпшення макроекономічних умов, а потім опиняється під різким тиском, в лічені дні перекреслюючи приріст цілих місяців", — говорить Володимир Позній.

Також експерт впевнений: шанси, коли в області 27,60-28 грн за долар у гривні сформується стійкий попит, є досить високими. Поки ці рівні витримують тиск, але за останню пару днів вони стали менш непохитними.

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Як вторгнення Росії може вплинути на долар в Україні

Зараз світ живе в умовах гібридних воєн, так що більш актуальним все ж слід вважати ризик переходу конфлікту в економічну площину, шантаж і загрози.

"Ризики прямого збройного вторгнення в найближчі тижні досі бачаться низькими. Збройне вторгнення для Росії спричинить занадто великі економічні наслідки, знекровивши економіку. У цьому просто немає економічного сенсу", — говорить Позній.

У коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов заявив, що на внутрішньому борговому ринку нерезиденти скоротили свої вкладення в ОВДП на 4,30 млрд. грн. — до 88,35 млрд. грн. Отримані від продажу держоблігацій кошти виводять у материнські юрисдикції. У разі початку військового вторгнення РФ в Україну ця тенденція лише прискорить темп.

НБУ має в своєму розпорядженні достатні резерви для боротьби з короткостроковою панікою на ринку. Проте, у разі реального військового конфлікту, регулятору доведеться вводити жорсткі валютні обмеження зразка 2015 року:

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зупинку торгів;

обов'язковий продаж валютної виручки експортерами;

обмеження операцій з іноземною валютою для фізичних осіб тощо.

"Як наслідок, ми побачимо прискорення темпів зростання цін та девальвацію гривні. Припускаю, що буде побито антирекорд 2015 року", — висловив свою думку експерт.

Що робити українцям у такій ситуації

Андрій Гойлов переконаний, що в такій ситуації рекомендується зберігати заощадження в іноземній валюті на випадок істотних коливань котирувань курсу євро або долара США.

"У той же час поспішати позбавлятися ОВДП або знімати кошти з депозитів не варто, тому що подібні кризи виникали неодноразово і вирішувалися дипломатичним шляхом. Імпульсивні інвестиційні рішення, водночас, завдають лише збитків", — говорить експерт.

Що відбувається на міжбанку

У коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов також розповів, що нові заяви РФ обрушили котирування єврооблігацій України та призвели до послаблення курсу української національної валюти на міжбанку.

Ставки до погашення паперів майже всіх випусків перевищили 10% річних. Ціна найбільше бондів з найкоротшим терміном погашення (цього року) втратила 2,00%, внаслідок чого прибутковість за ними "підскочила" з 10,60% до 14,25%. Інвестори прагнуть отримати премію за ризик.

Путіну зірвали вторгнення в Україну

Події в Казахстані відвернули президента Росії Володимира Путіна від планів негайного вторгнення в Україну. Таку думку висловила депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Ці події певним чином відволікли Путіна від планів негайного вторгнення в Україну. Можна сказати, що їхні військові потужності дещо перенапружені сьогодні, на обидва фронти він не буде, звичайно, діяти", – заявила вона.

Крамон-Таубадель зазначила, що Путін хоче відновити Радянський Союз та Російську імперію.

За її словами, Росія вважає сферою свого впливу все, що знаходиться біля її кордонів, а Євросоюз не доклав поки що ні дипломатичних, ні військових, ні економічних зусиль, щоб спростувати таке ставлення до країн-сусідок РФ.

Чому заговорили про реальне вторгнення?

Вночі з 13 на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку веб-сайти державних структур України. Багато сайтів тимчасово припинили свою роботу.

До слова, навіть Державна інспекція ядерного регулювання України зробила тривожне звернення, що її сайт теж зазнав масштабної хакерської атаки.

Вранці 14 січня не працювали такі сайти:

Кабміну,

МЗС України,

ДСНС України,

Міносвіти України,

Мінспорту,

Міненерго,

Мінагрополітики

Дії.

У Мінкульті заявили, що до атак хакерів причетна Росія – таким чином країна-агресор хоче посіяти хаос серед українців і дестабілізувати ситуацію.

Якби хакери цієї ночі вкрали дані українців із програми "Дія", це була б найпотужніша атака в історії України. За допомогою цієї інформації зловмисники могли б шантажувати людей та навіть переписувати майно на інших осіб.

Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.