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Тарифы взлетят? Как энергетический кризис ударит по платежкам украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 января, 12:05
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Рассказываем, почему Национальный банк Украины вдруг заговорил о срочном пересмотре тарифов
Нацбанк хочет пересмотреть тарифы на коммуналку для украинцев
Нацбанк хочет пересмотреть тарифы на коммуналку для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам может угрожать пересмотр и повышение тарифов на коммунальные услуги из-за значительного роста мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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Учреждение также ухудшило прогноз инфляции на 2022 год с 5 до 7,7% и отметило, что высокие цены на энергоносители будут дольше, чем предполагалось ранее.

Такой длительный период высоких цен оказывает давление на производственные издержки бизнеса и это потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ценовое давление со стороны стран торговых партнеров будет сохраняться, поскольку инфляция у них приближается к пиковым значениям.

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"Единовременное приведение тарифов на ЖКУ к экономически обоснованным уровням устранит дисбалансы в энергетическом секторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий", – отмечают в Нацбанке.

Однако отсрочку пересмотра тарифов в Нацбанке считают еще хуже, поскольку это только усилит ценовое давление в будущем.

НБУ повысил учетную ставку – что будет с ценами

20 января правление Национального банка Украины приняло решение поднять учетную до 10% годовых.

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Усиление монетарной политики необходимо из-за значительного количества проинфляционных рисков, чтобы улучшить инфляционные ожидания и добиться стойкого снижения инфляции.

Также НБУ будет пытаться замедлить рост цен посредством усиления монетарной политики, кроме этого на процесс влияет:

  • коррекция мировых цен на сырьевые товары;
  • влияние рекордных урожаев в прошлом году;
  • утоление мировой инфляционной вспышки;
  • исчерпание последствий пандемии, что, в частности, отразится в более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику.

"Сегодня" также писали, что в Украине установили новые тарифы на доставку газа и рассказывали, кому повысили плату за воду.

НБУтарифы
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