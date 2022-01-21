Тарифы взлетят? Как энергетический кризис ударит по платежкам украинцев

Рассказываем, почему Национальный банк Украины вдруг заговорил о срочном пересмотре тарифов

Нацбанк хочет пересмотреть тарифы на коммуналку для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам может угрожать пересмотр и повышение тарифов на коммунальные услуги из-за значительного роста мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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Учреждение также ухудшило прогноз инфляции на 2022 год с 5 до 7,7% и отметило, что высокие цены на энергоносители будут дольше, чем предполагалось ранее.

Такой длительный период высоких цен оказывает давление на производственные издержки бизнеса и это потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ценовое давление со стороны стран торговых партнеров будет сохраняться, поскольку инфляция у них приближается к пиковым значениям.

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"Единовременное приведение тарифов на ЖКУ к экономически обоснованным уровням устранит дисбалансы в энергетическом секторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий", – отмечают в Нацбанке.

Однако отсрочку пересмотра тарифов в Нацбанке считают еще хуже, поскольку это только усилит ценовое давление в будущем.

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Усиление монетарной политики необходимо из-за значительного количества проинфляционных рисков, чтобы улучшить инфляционные ожидания и добиться стойкого снижения инфляции.

Также НБУ будет пытаться замедлить рост цен посредством усиления монетарной политики, кроме этого на процесс влияет:

коррекция мировых цен на сырьевые товары;

влияние рекордных урожаев в прошлом году;

утоление мировой инфляционной вспышки;

исчерпание последствий пандемии, что, в частности, отразится в более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику.

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