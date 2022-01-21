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Тарифи злетять? Як енергетична криза вдарить по платіжках українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 січня, 12:05
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Розповідаємо, чому Національний банк України раптом заговорив про терміновий перегляд тарифів
Нацбанк хоче переглянути тарифи на комуналку для українців
Нацбанк хоче переглянути тарифи на комуналку для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям може загрожувати перегляд та підвищення тарифів на комунальні послуги через значне зростання світових цін на енергоносії.

Про це повідомляє Національний банк України.

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Установа також погіршила прогноз інфляції на 2022 рік з 5 до 7,7% та зазначила, що високі ціни на енергоносії будуть такими довше, ніж вважалося раніше.

Такий тривалий період високих цін тисне на виробничі витрати бізнесу і це вимагатиме поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги.

Ціновий тиск з боку країн-торговельних партнерів зберігатиметься, оскільки інфляція у них наближається до пікових значень.

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"Одномоментне приведення тарифів на ЖКП до економічно обґрунтованих рівнів усуне дисбаланси в енергетичному секторі, однак створить значний інфляційний тиск та призведе до погіршення очікувань", – зазначають у Нацбанку.

Однак відтермінування перегляду тарифів у Нацбанку вважають ще гіршим, оскільки це лише підсилить ціновий тиск у майбутньому.

НБУ підвищив облікову ставку – що буде з цінами

20 січня правління Національного банку України ухвалило рішення підняти облікову до 10% річних.

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Посилення монетарної політики необхідне через значну кількість проінфляційних ризиків, щоб поліпшити інфляційні очікування та добитися стійкого зниження інфляції.

Також НБУ намагатиметься уповільнити зростання цін за допомогою посилення монетарної політики, крім цього на процес впливатимуть:

  • корекція світових цін на сировинні товари;
  • вплив рекордних врожаїв минулого року;
  • вгамування світового інфляційного спалаху;
  • вичерпання наслідків пандемії, що, зокрема, відобразиться в істотнішій корекції цін на сировину, продовольство та логістику.

"Сьогодні" також писали, що в Україні встановили нові тарифи на постачання газу і розповідали, кому підвищили плату за воду.

НБУтарифи
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