Для некоторых украинцев вырастет тариф на воду: кто будет платить больше с 1 января

НКРЭКУ разрешила повысить тарифы на воду для 45 водоканалов с 2022 года

Для некоторых украинцев вырастет тариф на воду / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы начнут платить за водоснабжение больше с 1 января 2022 года. Такие изменения позволила ввести Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщается в соответствующем решении НКРЭКУ от 22 декабря.

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Отмечается, что тарифы изменятся для 45 водоканалов, и самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов:

КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;

КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;

КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн;

В столице тарифы на воду возрастут в среднем на 20% и составят около 30,38 грн за 1 кубометр с НДС, полный список изменений выглядит так:

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Для украинцев вырастет коммуналка

В начале 2022 года в Украине могут подорожать коммунальные услуги в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

По прогнозу Министерства энергетики, в среднем коммунальные платежи возрастут на 6%, а эксперты по консенсусу-прогнозу считают, что тарифы на отопление возрастут не менее, чем на 16%.

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Также, по их прогнозам, тарифы на всевозможные коммунальные услуги возрастут в 2023 году на 10%, а в 2024 году еще на 7,5%.

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