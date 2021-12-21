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Тарифы останутся прежними? Сколько будем платить за свет до конца отопительного сезона

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 17:57
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Министр энергетики рассказал, стоит ли боятся повышения тарифов и сколько платят за свет в соседних странах
Что будет с тарифами на электроэнергию?
Что будет с тарифами на электроэнергию? / Фото: Коллаж: Сегодня

До конца этого отопительного сезона тарифы на электроэнергию для населения в Украине меняться не будут.

Об этом на брифинге заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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Министр заверил, что цена останется стабильной и расти не будет, несмотря на любые заявления. Также Галущенко рассказал, что соседние страны платят за электроэнергию гораздо больше, чем украинцы.

Например, если цена на электроэнергию в Украине в объединенной энергосистеме, составляет 2 886 грн за каждый мегаватт-час, то в соседней Польше аналогичная базовая нагрузка стоит 9 539 грн, в Румынии – 12 155 грн, в Венгрии – 12 936 грн, сказал Галущенко.

Тариф на электроэнергию

1 октября 2021 года Кабмин "заморозил" тариф на электроэнергию для украинцев. С этого момента установлены следующие цены:

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  • для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч – 1,44 грн за 1 кВт*ч;
  • для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч. на месяц – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Такие тарифы пообещали оставить неизменными до апреля 2022, а премьер-министр Денис Шмигаль пообещал, что до конца отопительного сезона не изменятся и тарифы на газ.

"Сегодня" раньше писали, что будет с разнообразными тарифами для украинцев в 2022 году и рассказывали, как могут измениться тарифы на газ уже в ближайшее время.

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