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Для деяких українців зросте тариф на воду: хто платитиме більше з 1 січня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
27 грудня, 15:00
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НКРЕКП дозволила підвищити тарифи на воду для 45 водоканалів з 2022 року
Для деяких українців зросте тариф на воду
Для деяких українців зросте тариф на воду / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці почнуть платити за водопостачання більше з 1 січня 2022 року. Такі зміни дозволила запровадити Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляється у відповідному рішенні НКРЕКП від 22 грудня.

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Зазначається, що тарифи зміняться для 45 водоканалів і найбільші тарифи для побутових споживачів встановлено для клієнтів:

  • КП "Облводоканал" (Запоріжжя) – 54,63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр;
  • КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;
  • КП "Бердянськводоканал" – 47,56 грн;

У столиці тарифи на воду зростуть в середньому на 20% і становитимуть близько 30,38 грн за 1 кубометр з НДС, повний список змін виглядає так:

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Для українців зросте комуналка

На початку 2022 року в Україні можуть подорожчати комунальні послуги, у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

За прогнозом Міністерства енергетики, у середньому комунальні платежі зростуть на 6%, а експерти з консенсус-прогнозу вважають, що тарифи на опалення зростуть щонайменше на 16%.

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Також, за їхніми прогнозами, тарифи на різноманітні комунальні послуги зростуть у 2023 році на 10%, а у 2024 ще на 7,5%.

"Сьогодні" також писали, скільки доведеться платити за доставку газу та розповідали, як зміняться тарифи на електроенергію.

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